Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Küszöbön a csehek legnagyobb divatterepjárójának első számottevő megújulása. ","shortLead":"Küszöbön a csehek legnagyobb divatterepjárójának első számottevő megújulása. ","id":"20210107_kemfotokon_a_trukkosen_alcazott_felfrissitett_skoda_kodiaq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b92189-7e23-44c3-8789-eea80483b0f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_kemfotokon_a_trukkosen_alcazott_felfrissitett_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. január. 07. 15:21","title":"Kémfotókon a trükkösen álcázott felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1214 fertőzött gyerek esetét nézték át a kutatók. A járvány terjesztésében is szerepet játszhatnak a tünetmentes kisgyerekek.","shortLead":"1214 fertőzött gyerek esetét nézték át a kutatók. A járvány terjesztésében is szerepet játszhatnak a tünetmentes...","id":"20210107_koronavirus_5_ev_alatti_gyerekeknel_enyhe_lefolyasu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6d139d-3893-44f1-90f0-0c4caa486bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_koronavirus_5_ev_alatti_gyerekeknel_enyhe_lefolyasu","timestamp":"2021. január. 07. 19:06","title":"Az öt évesnél fiatalabb koronavírusos gyerekek fele tünetmentes egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az oltás megkezdése előtti szörnyű hónap, a halálozások száma, az áldozatok lakosság- és fertőzésarányosan. Mutatjuk a Covid-járvány fekete számait Magyarországon és az Európai Unióban.","shortLead":"Az oltás megkezdése előtti szörnyű hónap, a halálozások száma, az áldozatok lakosság- és fertőzésarányosan. Mutatjuk...","id":"20210106_jarvany_adatok_europa_adatok_infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f6097e-2a0f-40b2-9aba-e3f165e01e12","keywords":null,"link":"/360/20210106_jarvany_adatok_europa_adatok_infografika","timestamp":"2021. január. 06. 15:00","title":"Magyarország az egyik legsúlyosabban érintett ország a járványban – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.

","shortLead":"Bálint Istvánné, a település fideszes vezetője január 2-ra koncertre invitálta a helybelieket.

","id":"20210106_bicske_polgarmester_ujev_koncert_rendezveny_rendorseg_feljelentes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e9f1b6-8a8b-457a-bcc7-611919ebd68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2bebf-6456-4197-b1fd-647126193366","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_bicske_polgarmester_ujev_koncert_rendezveny_rendorseg_feljelentes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 08:38","title":"Eljárást indított a rendőrség egy bicskei újévi rendezvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f39a2e-dfd1-423a-9432-9fabdafe1eec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hajnalban mentek a 42 éves férfiért.","shortLead":"A rendőrök hajnalban mentek a 42 éves férfiért.","id":"20210106_korozes_efogas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f39a2e-dfd1-423a-9432-9fabdafe1eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff415646-e453-482b-be5c-1c0a4d7b7cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_korozes_efogas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 06. 11:39","title":"Az ágy alól szedték ki a hatszorosan körözött férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ca58f9-8c5b-4f3c-a5e3-dd9413fb0034","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Capitoliumnál történt példátlan szerdai eseményekben négyen haltak meg. A képviselők maratoni ülés után megerősítették Joe Biden győzelmét, Trump pedig békés átmenetet ígért. De már születnek a forgatókönyvek arra, hogy január 20-ig se maradhasson. A Facebook mindenesetre már kitiltotta. Híreink percről percre. ","shortLead":"A washingtoni Capitoliumnál történt példátlan szerdai eseményekben négyen haltak meg. A képviselők maratoni ülés után...","id":"20210107_Capitolium_ostrom_Washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ca58f9-8c5b-4f3c-a5e3-dd9413fb0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0c13b-8bd9-43bf-a5fd-7196a1d7c509","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Capitolium_ostrom_Washington","timestamp":"2021. január. 07. 09:44","title":"Trumpot napokon belül kipenderítenék a Fehér Házból, egyik minisztere lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]