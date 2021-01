Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava megbízásából készített kutatás szerint a magyarok többsége úgy gondolja, a bíróságok nem függetlenek, az ügyészség pedig elfogult. ","shortLead":"A Népszava megbízásából készített kutatás szerint a magyarok többsége úgy gondolja, a bíróságok nem függetlenek...","id":"20210107_jogallam_magyarorszag_magyarok_publicus_intezet_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c6269-5082-4a85-8136-d3ab1d93c16f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_jogallam_magyarorszag_magyarok_publicus_intezet_felmeres","timestamp":"2021. január. 07. 11:38","title":"A lakosság fele szerint Magyarország nem tekinthető jogállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően döntöttek arról, hogy a szökés veszélye miatt a börtönt sem hagyhatja el. ","shortLead":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően...","id":"20210106_Assange_bortonben_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53755758-f395-4319-838d-19bb0f52afc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Assange_bortonben_marad","timestamp":"2021. január. 06. 15:52","title":"Nem hagyhatja el a börtönt Julian Assange ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte a tettét.","shortLead":"A nő beismerte a tettét.","id":"20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08b1743-b0c0-4d6c-811b-aeb06e05bac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","timestamp":"2021. január. 06. 12:42","title":"Antidepresszáns gyógyszerekkel akarta megölni a 3 éves gyermekét egy 25 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszabadultak a kommentek a Facebookon. ","shortLead":"Elszabadultak a kommentek a Facebookon. ","id":"20210107_mento_oltas_komment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a85a1-150d-4aee-84d6-65ec39b5b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_mento_oltas_komment","timestamp":"2021. január. 07. 16:42","title":"A magát beoltató mentős halálát kívánta egy kommentelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2a03fb-d9ce-42cf-a634-4ee8af98d8a9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szirénázni még nem fognak, a kék lámpa inkább arra szolgál, hogy könnyebb legyen őket felismerni. ","shortLead":"Szirénázni még nem fognak, a kék lámpa inkább arra szolgál, hogy könnyebb legyen őket felismerni. ","id":"20210106_Kek_villogoval_jarhatnak_a_biciklis_rendorok_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea2a03fb-d9ce-42cf-a634-4ee8af98d8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27f42f7-2769-493c-bb04-bb8c02f9697a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Kek_villogoval_jarhatnak_a_biciklis_rendorok_Hollandiaban","timestamp":"2021. január. 06. 08:05","title":"Kék villogóval járhatnak a biciklis rendőrök Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","id":"20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea57e56-0e3b-47d1-9583-de607b69ec01","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 07. 18:45","title":"Négy idősotthonban már oltják a lakókat és a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]