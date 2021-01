Küzdelemmel fognak telni a Donald Trump utolsó elnöki napjai

Bár Donald Trump mélységesen felháborodott Twitter fiókjának végleges felfüggesztésén, tanácsadói javaslatára elképzelhető, hogy megpróbálja a hasznára hajtani a helyzetet és politikailag elfogult, anti-konzervatív erőként bemutatni a nagy tech-cégeket, melyek nem csak ellene, hanem hívei és választói ellen indítottak háborút. Ezzel elérhetné, hogy az ostrom témája kicsit háttérbe szoruljon a közbeszédben - írja a CNN.

Az elnök közben készülhet az impeachment eljárásra is, melynek előkészítése már folyamatban van, sőt azt több republikánus politikus is nyíltan támogatja, miközben kormányának és stábjának több tagja is felmondott. Az elnök helyzetére rálátó források szerint Donald Trump ügyvédjét és leglojálisabb hívét, Rudy Giulianit fogja megbízni a védelemmel amennyiben megindul az eljárás. Giuliani volt a Kapitólium szerdai ostrom előtti rendezvény egyik legvérmesebb szónoka. Az eseményen, melyen az elnök és két fia is felszólalt, Giuliani azt mondta, “intézzük el a pereskedést harccal!”. A beszéd után nem sokkal indult meg a tömeg a Kapitóliumra. Az elnöki jogi csapat tagja lehet még Alan Dershowitz, meglehetősen ellentmondásos, de sikeres veterán jogász is.

A demokrata képviselők várhatóan a hétfői ülésen terjesztik be az impeachmentről szóló javaslatot. A CNN-hez eljutott előzetes tervezet szerint viszont a dokumentumban szerepel majd a Donald Trump elleni vádak között a zendülésre, zavargásra uszítás.

Az eljárás megindítására január 20-a előtt nem sok esély van, hiszen addig még republikánus többség van a kongresszusban, így az elfogadására már csak azután lenne nagyobb esély, hogy Trump távozott az elnöki tisztségből, bár több vezető republikánus politikus is jelezte, szeretnék ha az elnök nem töltené ki a hivatali idejét. Egyikük a CNN-nek azt mondta, szerinte a republikánusok közül többen is az impeachment eljárás megindítására fognak majd szavazni. Pat Toomey Pennslyvania republikánus szenátora szerint Trump olyan dolgokat követett el, amelyek beletartoznak az impeachment hatáskörébe, de azt nem mondta, hogy meg is szavazná az eljárás megindítását. Az alaszkai Lisa Murkowski volt az első republikánus szenátor, aki egyértelműen távozásra szólította fel az elnököt a szerdai eseményeket követően. “Azt akarom, hogy mondjon le és távozzon! Elég kárt okozott már így is” - mondta a politikus.

Fülke: Ostrom után Amerika Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január 6-i példátlan amerikai események utóéletetét Nagy Gáborral, a HVG újságírójával elemeztük a Fülkében.

Közben egyre nő a nyomás Mike Pompeón, Trump külügyminiszterén is, hogy ítélje el az elnök tetteit. Egy az amerikai diplomaták által a minisztérium részére eljuttatott levélben azzal érvelnek, hogy hasonló esetekben, mikor külföldi államok vezetői alkalmaznak erőszakot, vagy uszítják egymás ellen az embereket, az Egyesült Államok már rutinból adja ki az elítélő nyilatkozatokat. Ezért véleményük szerint a külügyminisztériumnak közleményben kellene elítélnie az elnök szerepét a szerdai eseményekben. Kiemelik, hogy a közleményben név szerint meg kellene említeni az elnököt.

A CNN információi szerint az elnök várhatóan utolsó hetében több elnöki kegyelmet is ki fog még osztani, elutazik a mexikói határon fekvő falhoz és aláírja utolsó elnöki rendeleteit is. Utolsó napján nem lesz sok dolga, mivel már bejelentette, hogy nem megy el Joe Biden beiktatására. A megválasztott elnök erre annyit reagált: "helyes, talán az egyetlen dolog, amiben valaha egyetértettünk". Mike Pence, Trump alelnöke viszont szombaton jelezte, ott lesz a beiktatáson.