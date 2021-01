Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lavinát indított az Apple és a Google közleménye a Parler nevű közösségi app törléséről.","shortLead":"Lavinát indított az Apple és a Google közleménye a Parler nevű közösségi app törléséről.","id":"20210111_parler_trumpistak_ugyved_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f970f3-3b34-4bb4-99dd-96f2c9735aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_parler_trumpistak_ugyved_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 11. 09:45","title":"A létező összes támogató otthagyta a trumpisták kedvenc appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet tagköztársaságokban, és a jelek azt mutatják, már nem tud vagy akar mindenütt olyan határozottsággal fellépni, mint korábban tette.","shortLead":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet...","id":"202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d14131-cf13-4a4c-826c-519d25e3181f","keywords":null,"link":"/360/202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"Felfordulás Oroszország holdudvarában, ahol Putyin már nem tud rendet tartani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik század kultúrtörténetének egyik meghatározó alakja, David Bowie. Nagy korszakainak fontos dalaival emlékezünk rá. \r

","shortLead":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik...","id":"20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e03f69-d8db-417a-a05e-47ed685d92e4","keywords":null,"link":"/360/20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","timestamp":"2021. január. 10. 14:00","title":"Állandó újjászületés, egy halál – 5 éve ment el David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality A3. Vállalati felhasználásra szánják, de a kategóriában megszokottól eltérően ezúttal nemcsak a szerelők, hanem az irodában dolgozók is hasznát vehetik. A szemüveggel úgy vetíthetünk szemünk elé akár öt virtuális képernyőt is – tele hasznos információkkal –, hogy azok tartalmát senki más nem látja.","shortLead":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality...","id":"20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c688-4c96-46f7-a2f7-cb9dc6eb65b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 08:33","title":"Bemutatta új csodaszemüvegét a Lenovo: akár öt képernyőt vetít viselője elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új vírustörzs.","shortLead":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új...","id":"20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5e887-ca2b-40d3-8128-4e95e379e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. január. 11. 05:21","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is. Nem volt nehéz dolguk, mert szinte mindenki dokumentálta a közösségi oldalakon a tettét.","shortLead":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is...","id":"20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38264856-c0e3-44ee-beb2-f1c1d50f0163","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 14:37","title":"Elfogták a szarvasembert, aki részt vett a Capitolium ostromában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves költségvetése egyébként meghaladta a 350 milliárdot, 2021-ben pedig további 270 milliárd forintot fordít a kormány a programra.","shortLead":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves...","id":"20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0158c-44c3-42f0-b583-93c37f1a1554","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Hiába a százmilliárdok, a Magyar Falu Program ellenére is fogy a falvak népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével is játszik.","shortLead":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével...","id":"20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b4b0e2-7219-4f39-ab3f-9442cbaaa72b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","timestamp":"2021. január. 09. 19:10","title":"Ferenc pápa szerint erkölcsi kötelesség beadatni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]