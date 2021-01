Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az Emmi volt vezetőjét november elején választották püspökké és január végén iktatják be hivatalába. Távozása egyelőre nem kis fejtörést okoz a Fidesz elnökének.","shortLead":"Az Emmi volt vezetőjét november elején választották püspökké és január végén iktatják be hivatalába. Távozása egyelőre...","id":"20210107_Lemondott_a_Fidesz_alapitvanyanak_vezeteserol_Balog_Zoltan__egyelore_nem_talaljak_az_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504180a-ff63-426c-a62a-ba9706bf73d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Lemondott_a_Fidesz_alapitvanyanak_vezeteserol_Balog_Zoltan__egyelore_nem_talaljak_az_utodjat","timestamp":"2021. január. 07. 20:10","title":"Lemondott a Fidesz alapítványának vezetéséről Balog Zoltán – egyelőre nem találják az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb régi nevén Földművelésügyi Minisztérium) épületén, a troliknak pedig megint új helyet kell keresni. A kormány döntései csütörtök este jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb...","id":"20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8ddc4c-a13c-4543-9c6f-7927d4fe8ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","timestamp":"2021. január. 08. 09:07","title":"Étterem is nyílik a Kossuth téri minisztériumban, újra elterelik a trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban gyorsan megváltozhat. 2021-től ugyanis a tandíj akár meg is duplázódhat számukra, miközben a diákhitel lehetősége megszűnt. A koronavírus viszont úgy tűnik, nem tántorítja el a külföldön továbbtanulni vágyó gimnazistákat.



","shortLead":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban...","id":"20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a1d66-22d7-4b01-9eff-815fc4e29f36","keywords":null,"link":"/elet/20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"„A járvány nem tart évekig, de a tanulásom az egész életemre kihatással lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó csökkentése miatt.","shortLead":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó...","id":"20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b18531-ee91-4a9b-a5b9-b45c876faa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 10:11","title":"Novemberre fizetésképtelenné válhat Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok nem a terméket szállítják a városba, hanem a farmot költöztetik át.","shortLead":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok...","id":"20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e218f5-a3ab-4216-bed5-40d1e1ddfeaf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","timestamp":"2021. január. 06. 19:15","title":"Hogy áll most a függőleges növénytermesztés? Íme két feltörekvő cég példája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","shortLead":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","id":"20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2461e6d0-5363-47c6-8791-9f1553836575","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","timestamp":"2021. január. 06. 10:53","title":"Irán elfogott egy dél-koreai tankerhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél év tesztelés után, úgy tűnik, elérkezett az idő a Facebook-oldalak átszabására. A következő hetekben-hónapokban az összes oldalnál életbe lépteti a változtatást a közösségi oldal.","shortLead":"Bő fél év tesztelés után, úgy tűnik, elérkezett az idő a Facebook-oldalak átszabására. A következő hetekben-hónapokban...","id":"20210107_facebook_oldal_rancfelvarras_dizajn_uj_funkcio_kovetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a33db7d-cc11-49cc-8878-e63e8952b160","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_facebook_oldal_rancfelvarras_dizajn_uj_funkcio_kovetes","timestamp":"2021. január. 07. 08:03","title":"Nagy változás jön, eltűnik a tetszik gomb a Facebook-oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]