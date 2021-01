Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ritka az olyan nap mostanában, amikor 100 alá csökken a koronavírusban elhunytak száma 24 óra alatt, de most ez történt. A többi adat is bizakodásra adhat okot. ","shortLead":"Ritka az olyan nap mostanában, amikor 100 alá csökken a koronavírusban elhunytak száma 24 óra alatt, de most...","id":"20210110_Friss_jarvanyadatok_100_alatt_a_napi_halalozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f9964-0b4b-486e-aaf3-0b660958e929","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Friss_jarvanyadatok_100_alatt_a_napi_halalozas","timestamp":"2021. január. 10. 09:40","title":"Friss járványadatok: 100 alatt a napi halálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","shortLead":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","id":"20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d9973b-f496-454d-bb53-ede19b408f80","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. január. 11. 10:31","title":"Kamala Harris túl fehérnek tűnik a Vogue címlapján, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jó lépés volt a Microsofttól, amikor Chromium alapokra helyezte át böngészőjét. A platformokon átívelővé tett böngésző annyira sikeres lett, hogy immár a második legnagyobb részesedés az övé. Egy álláshirdetésben pedig konkrét számot is közölt ezzel kapcsolatban a Microsoft.","shortLead":"Vitathatatlanul jó lépés volt a Microsofttól, amikor Chromium alapokra helyezte át böngészőjét. A platformokon...","id":"20210110_microsoft_edge_600_millio_felhasznalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bae347-bc84-43f2-b134-54f1a682ceee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_microsoft_edge_600_millio_felhasznalo","timestamp":"2021. január. 10. 08:03","title":"Már 600 millió ember használja a Microsoft Edge böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd822974-73bf-4576-bee0-51d997ba07c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján mintha valami fotós trükkfelvétel lenne az egész.","shortLead":"A képek alapján mintha valami fotós trükkfelvétel lenne az egész.","id":"20210111_67_meteres_szelturbina_lapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd822974-73bf-4576-bee0-51d997ba07c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48092498-149f-4c28-94af-c698ab50e170","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_67_meteres_szelturbina_lapat","timestamp":"2021. január. 11. 16:42","title":"Így szállítottak kanyargós utakon, szűk városkákon át egy 67 méteres szélturbinalapátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","shortLead":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","id":"20210111_szex_es_new_york_folytatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d807688-9ca9-4cc5-855f-d60b7834d642","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szex_es_new_york_folytatas","timestamp":"2021. január. 11. 09:37","title":"Folytatást kap a Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","shortLead":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","id":"20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbbfa73-bd54-46c1-8aae-b3b8eab5f080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","timestamp":"2021. január. 11. 06:45","title":"Figyelmeztetést adott ki a Jófogás: semmiképp ne nyissa meg, ha ilyen üzenetet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","shortLead":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","id":"20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cac637-cb3d-423f-b373-0f110be3b5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","timestamp":"2021. január. 11. 15:28","title":"Várkonyi Andrea médiacége Mészáros Lőrinchez is köthető villába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46747c84-24b6-4dc5-bd0d-f9e6c0efe551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Interjúk, hírek, riportok, kutatási eredmények: bár többnyire vészjósló hírek határozták meg az idei évet, kiderült az is, hogy még mindig van okunk a reményre. A Zhvg szubjektív évértékelője következik. ","shortLead":"Interjúk, hírek, riportok, kutatási eredmények: bár többnyire vészjósló hírek határozták meg az idei évet, kiderült...","id":"20210111_Igy_ertekeljuk_a_Zhvg_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46747c84-24b6-4dc5-bd0d-f9e6c0efe551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06028fb-a6ec-4b68-adce-792345506d3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210111_Igy_ertekeljuk_a_Zhvg_evet","timestamp":"2021. január. 11. 10:32","title":"Így értékeljük a Zhvg évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]