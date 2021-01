Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről” számolt be a kínai Vuhanból, megérkezett a hír a betegség első halálos áldozatáról.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről” számolt...","id":"20210111_koronavirus_jarvany_covid19_vuhan_kina_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d8d5b6-49c7-4cee-8148-4365fbda8b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_koronavirus_jarvany_covid19_vuhan_kina_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2021. január. 11. 17:24","title":"Éppen egy éve jelentették az első koronavírusos halálesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem látni a járványügyi lezárások végét, miközben több vendéglátóhely már kölcsönökből él. Egy bártulajdonos szerint több pénzt lehet megtakarítani a feketén adott fizetésekkel, mint az állami támogatással, ami amúgy az egyik érintett elmondása szerint még nem érkezett meg. ","shortLead":"Továbbra sem látni a járványügyi lezárások végét, miközben több vendéglátóhely már kölcsönökből él. Egy bártulajdonos...","id":"20210112_vendeglatoipar_koronavirus_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe014be-edd0-49dd-a5f0-35944a0f150e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_vendeglatoipar_koronavirus_allami_tamogatas","timestamp":"2021. január. 12. 11:55","title":"\"Felvettem a babaváró hitelt, hogy megmenthessem a vállalkozásaimat\" – egyre lehangolóbb helyzetben a magyar vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma születésnapos Eszenyi Enikő. Úgy tűnt, a zaklatási ügyei miatt vége a karrierjének, ám kiderült, új projektbe kezdett, igaz, messze a fővárostól.



","shortLead":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma...","id":"20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ba12f-fbe2-404e-b0c5-4b2a7838d82e","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","timestamp":"2021. január. 11. 09:54","title":"A ma 60 éves Eszenyi Enikő új projekten dolgozik szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint húsvétig megtízszereződhet a fertőzések száma, ha nem sikerül meggátolni az új variáns terjedését.","shortLead":"Angela Merkel szerint húsvétig megtízszereződhet a fertőzések száma, ha nem sikerül meggátolni az új variáns terjedését.","id":"20210112_Nemetorszag_koronavirus_delafrikai_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543e1003-c15f-41eb-942b-c22b977b621d","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Nemetorszag_koronavirus_delafrikai_mutacio","timestamp":"2021. január. 12. 20:17","title":"Németországban is megjelent a koronavírus dél-afrikai mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban. A bécsi Sigmund Freud Múzeum azoknak a zsidóknak is emléket állít, akiket távozása után zsúfoltak be az üresen hagyott rendelőbe.","shortLead":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban...","id":"202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c375532-9ab8-49ae-8921-520d6fa8c444","keywords":null,"link":"/360/202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","timestamp":"2021. január. 12. 15:00","title":"Eltűnt a híres dívány a bécsi Freud múzeumból, okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési kérelme, gyorsított eljárásban január 29-én dönthetnek róla.","shortLead":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési...","id":"20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a964b292-e1b0-4838-aa88-e59c0ce36375","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 12. 09:58","title":"Január végén dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezik-e az oxfordi vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","shortLead":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","id":"20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6251fd5a-a6ef-479f-a938-3b1c79517a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","timestamp":"2021. január. 11. 05:55","title":"Szlávik János: A harmadik hullámot csak a korlátozások tudják megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ellenzéki kerületben is marad a bérlakás a volt fideszes polgármester szüleinek, a korlátozások fenntartásával előzné meg a harmadik hullámot Szlávik János, közben épp a hasonló korlátozások ellen tüntettek Prágában. ","shortLead":"Az ellenzéki kerületben is marad a bérlakás a volt fideszes polgármester szüleinek, a korlátozások fenntartásával...","id":"20210111_Radar360_Korlatozasokkal_elozne_meg_a_harmadik_hullamot_Szlavik_azonnal_elmozditanak_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c992dc77-ce8e-46d2-a3d8-1be184940011","keywords":null,"link":"/360/20210111_Radar360_Korlatozasokkal_elozne_meg_a_harmadik_hullamot_Szlavik_azonnal_elmozditanak_Trumpot","timestamp":"2021. január. 11. 08:05","title":"Radar360: Azonnal elmozdítanák Trumpot, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]