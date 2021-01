Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfontosabb hitelezője fordíthat hátat a távozó amerikai elnöknek.","shortLead":"A legfontosabb hitelezője fordíthat hátat a távozó amerikai elnöknek.","id":"20210112_Deutsche_Bank_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571b60e8-4d6f-4152-91e8-2a15c4ed65e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Deutsche_Bank_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 12. 14:43","title":"New York Times: A Deutsche Bank megszakítja a kapcsolatát Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","id":"20210111_KSH_pedagogusok_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5127fb-1586-460d-973e-52a9d2520170","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_KSH_pedagogusok_emmi","timestamp":"2021. január. 11. 20:13","title":"KSH: 3 ezerrel csökkent egy év alatt a pedagógusok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje, Deák Kristóf első egész estés munkája vagy a látens rasszizmusról szóló magyar produkció. 2020 igencsak kiéheztetett bennünket a klassz filmélményekre, idén talán jól is lakhatunk. A hvg.hu idei nagy filmajánlója. ","shortLead":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje...","id":"20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383602b-bfbf-4ebd-bbdb-66782e340d62","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","timestamp":"2021. január. 11. 20:00","title":"Enyedi Ildikó új filmjével, Tony Sopranóval és a Mátrixszal éled újra a filmipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","shortLead":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","id":"20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f614090-853b-406b-8408-364db764a478","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. január. 13. 18:07","title":"Shakira több millió dollárért eladta zenéje jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413ccade-e4a3-4dbb-a1c5-8d3d3e4fce42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vision-S koncepció az Alpok útjait járja.","shortLead":"A Vision-S koncepció az Alpok útjait járja.","id":"20210112_Ausztriaban_tunt_fel_a_Sony_elektromos_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413ccade-e4a3-4dbb-a1c5-8d3d3e4fce42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0f5d5-ffdd-4e04-aac5-2f263711a526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Ausztriaban_tunt_fel_a_Sony_elektromos_autoja","timestamp":"2021. január. 12. 20:40","title":"Ausztriában tűnt fel a Sony elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604e40e6-5756-447d-b07d-e1688fd8b170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó sofőrje a teherautó rendszámáról akart felvételt készíteni egy korábbi koccanás miatt, amikor megindult felé a kamion.","shortLead":"A személyautó sofőrje a teherautó rendszámáról akart felvételt készíteni egy korábbi koccanás miatt, amikor megindult...","id":"20210113_kamion_veszelyeztetes_xviii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604e40e6-5756-447d-b07d-e1688fd8b170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f172988b-76fa-4735-a66d-0c528b6f2dfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_kamion_veszelyeztetes_xviii_kerulet","timestamp":"2021. január. 13. 08:56","title":"Videó: Személyautóra húzta a kormányt egy kamionos a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6fa4d-a0c6-4f96-87c8-ee2153de433b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szerdai minimálbér-tárgyalás sem hozott eredményt a 2021-es legkisebb bérről. ","shortLead":"A szerdai minimálbér-tárgyalás sem hozott eredményt a 2021-es legkisebb bérről. ","id":"20210113_A_januari_minimalberemelest_mar_buktak_a_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6fa4d-a0c6-4f96-87c8-ee2153de433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9ddd0-aedc-49cb-8775-bb1d1cd8b5d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_januari_minimalberemelest_mar_buktak_a_dolgozok","timestamp":"2021. január. 13. 11:59","title":"A januári minimálbér-emelést már biztosan bukták a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]