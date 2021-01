Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a bejegyzés nem ütközik a lengyelországi törvényekbe, úgy a közösségi szolgáltatások nem távolíthatják el azokat – ez az egyik hangsúlyos része annak a tervezetnek, amelyen a varsói kormány dolgozik.","shortLead":"Ha a bejegyzés nem ütközik a lengyelországi törvényekbe, úgy a közösségi szolgáltatások nem távolíthatják el azokat –...","id":"20210115_lengyelorszag_torvenytervezet_facebook_bejegyzes_torles_tiltas_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8595cd9-b7d7-46e2-8a18-993ba0736822","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_lengyelorszag_torvenytervezet_facebook_bejegyzes_torles_tiltas_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 15. 15:11","title":"Lengyelország törvénnyel akadályozná meg a facebookos tiltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e4d69d-db76-4121-89ab-061f1a30bd66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Cessna motorjai felmondták a szolgálatot felszállás után. A pilóta túlélte a balesetet.","shortLead":"A Cessna motorjai felmondták a szolgálatot felszállás után. A pilóta túlélte a balesetet.","id":"20210114_repulogep_baleset_oyster_bay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e4d69d-db76-4121-89ab-061f1a30bd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255bb9ec-1d27-4bab-adf2-696262ee61bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_repulogep_baleset_oyster_bay","timestamp":"2021. január. 14. 16:39","title":"Videó: Mint egy darab kő, úgy zuhant a repülő a szeméttelepre az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető szervezet juttatta ki. A politikus párttagságát felfüggesztette a Jobbik, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető...","id":"20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367c232-85ec-485b-8088-d1422d07ecea","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","timestamp":"2021. január. 13. 18:02","title":"Nem mond le az újpesti jobbikos, aki orosz pénzen repült Afrikába választást megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be0763-2559-4ac1-a7eb-197958550ea3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila Aliga és Szántód után Bogláron is megvetette a lábát.","shortLead":"Balázs Attila Aliga és Szántód után Bogláron is megvetette a lábát.","id":"202102_platan_garden_balaton_terjeszkedik_amilliardos_atonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39be0763-2559-4ac1-a7eb-197958550ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21163797-222d-410b-a17e-316358763fb4","keywords":null,"link":"/360/202102_platan_garden_balaton_terjeszkedik_amilliardos_atonal","timestamp":"2021. január. 15. 10:30","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonnál Mészárosék ingatlanos üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6281c5bd-b897-43fb-ba55-3b27b319b2e2","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Miért nem sikerült megvédeni a washingtoni törvényhozást? Miért láttatták sokan bohócoknak az erőszakos szélsőségeseket? Masha Gessen szerint azért, mert a rendszer képviselői magukhoz hasonlónak tekintették az ostromlókat. A publicistát, a New Yorker magazin munkatársát a helyes szóhasználatról, a sebek begyógyítását ígérő retorikáról és a magyar párhuzamokról kérdeztük.","shortLead":"Miért nem sikerült megvédeni a washingtoni törvényhozást? Miért láttatták sokan bohócoknak az erőszakos...","id":"202102_aggaszto_retorika_a_sebek_begyogyitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6281c5bd-b897-43fb-ba55-3b27b319b2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9106e1-3755-4b05-b4ec-c0dd37ec4c1b","keywords":null,"link":"/360/202102_aggaszto_retorika_a_sebek_begyogyitasa","timestamp":"2021. január. 14. 14:00","title":"Masha Gessen: \"Orbán is elbukott 4 év után, az USA mindössze le van maradva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat a publicista színlelt lakáscseréje miatt indítana eljárást.","shortLead":"Az önkormányzat a publicista színlelt lakáscseréje miatt indítana eljárást.","id":"20210114_Beperli_Bayer_Zsoltot_az_I_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59600096-c233-4067-93e4-14f6f89ae142","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Beperli_Bayer_Zsoltot_az_I_kerulet","timestamp":"2021. január. 14. 14:22","title":"Beperli Bayer Zsoltot az I. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült utasaival együtt a Dunából.","shortLead":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült...","id":"20210114_duna_sofor_hid_gps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257b4b0-fd5d-4a87-ad49-e3b19049777d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_duna_sofor_hid_gps","timestamp":"2021. január. 14. 21:10","title":"A GPS-t követte a Dunába hajtó sofőr, azt hitte, hogy lesz ott egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","shortLead":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","id":"20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7100e-485e-4478-b232-0bc75e338638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","timestamp":"2021. január. 15. 14:03","title":"Magyarországra is elhozza a Samsung a legolcsóbb 5G-s telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]