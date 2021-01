Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","id":"20210115_miskolc_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc7f84-66d9-4a89-b9e5-57cde212482b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_miskolc_tuz","timestamp":"2021. január. 15. 05:15","title":"Tűz volt egy miskolci panelben, 80 embert kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmerült, hogy a kínai vakcinák Magyarországra érkezése nem sértheti-e az EU-s megállapodást a közös beszerzésről, de az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete most megírta, hogy nincs erről szó. Csak azzal a hat céggel nem tárgyalhatnak az uniós tagállamok külön-külön, amelyekkel az Európai Bizottság tárgyal a közös vakcinabeszerzésről, más vállalatok vakcináit megvehetik.","shortLead":"Felmerült, hogy a kínai vakcinák Magyarországra érkezése nem sértheti-e az EU-s megállapodást a közös beszerzésről, de...","id":"20210114_kinai_vakcina_koronavirus_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5f36dc-3027-4562-8de7-0398a5665806","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_kinai_vakcina_koronavirus_eu","timestamp":"2021. január. 14. 19:35","title":"Nem ütközik az EU-s szabályokba, hogy kínai vakcinát hoznának Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233944fb-5a5a-48ae-af3d-c889199caa13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi ügyvédjei a fertőzés miatt el akarták halasztani az ítélet végrehajtását.\r

","shortLead":"A férfi ügyvédjei a fertőzés miatt el akarták halasztani az ítélet végrehajtását.\r

","id":"20210115_Egyesult_Allamok_kivegzes_sorozatgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233944fb-5a5a-48ae-af3d-c889199caa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65270f9-1b62-42a4-9749-4920c284cf13","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Egyesult_Allamok_kivegzes_sorozatgyilkos","timestamp":"2021. január. 15. 10:04","title":"Kivégeztek az Egyesült Államokban egy koronavírus-fertőzött sorozatgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki képviselők szoktak elszenvedni. De miért tartja primitívnek ezt a fajta kampányt Krekó Péter? Erről is beszélt Bihari Ádámnak, akivel kivesézték az oltással kapcsolatos kommunikáció hiányosságait is. ","shortLead":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki...","id":"20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db65e8-9f23-4b69-9d2c-ef4225401c60","keywords":null,"link":"/360/20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","timestamp":"2021. január. 15. 15:00","title":"Élesben Krekó Péterrel: A rám lőtt munícióval az oltásba vetett bizalmat is erősíthették volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fd2189-7192-484d-85f8-a2f5dfb5c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a tágas luxus utastér és a praktikusan pakolható nagy csomagtér kéz a kézben jár egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a tágas luxus utastér és a praktikusan pakolható nagy csomagtér kéz a kézben jár egymással.","id":"20210116_kombi_mercedes_sosztaly_Igen_39_eve_keszult_ilyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0fd2189-7192-484d-85f8-a2f5dfb5c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df827c8-c597-44ed-84c5-20f5f5bc5b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_kombi_mercedes_sosztaly_Igen_39_eve_keszult_ilyen","timestamp":"2021. január. 16. 06:41","title":"Kombi Mercedes S-osztály? Igen, 39 éve készült ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1e11c-8603-4f06-ba12-c665556108ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műemléki védettségi eljárás befejezéséig, amit gyorsított ütemben folytatnak le, az ingatlanokon tilos bármilyen bontási vagy építési munkálatot végezni – közölte a Miniszterelnökség.","shortLead":"A műemléki védettségi eljárás befejezéséig, amit gyorsított ütemben folytatnak le, az ingatlanokon tilos bármilyen...","id":"20210116_wichmann_marvany_menyasszony_muemleki_vedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1e11c-8603-4f06-ba12-c665556108ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3132b3b-5597-4a6b-8ba4-cc13942df334","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_wichmann_marvany_menyasszony_muemleki_vedettseg","timestamp":"2021. január. 16. 10:50","title":"Műemléki védettséggel mentheti meg a kormány a Márványmenyasszonyt és a Wichmann épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","shortLead":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d05d1a-1a6c-4167-934c-357ea549e6d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 17:37","title":"Átszervezések miatt ideiglenesen kevesebb Pfizer-vakcina érkezik Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]