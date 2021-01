Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut, füstöt és törmeléket.","shortLead":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut...","id":"20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63856f-69f5-41da-8524-3789f5b8c77b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","timestamp":"2021. január. 16. 21:32","title":"Hamufelhőbe borult Jáva szigete a Semeru vulkán kitörése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több vakcinát tudjon legyártani.","shortLead":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több...","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4cb9-4723-479d-807d-760c441ff9d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 19:42","title":"Hat uniós ország is tiltakozik a csökkenő Pfizer-szállítmányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába okozhat súlyos májkárosodást az Esyma, a készítmény méhmiómák kezelésében mutatott előnyei bizonyos esetekben meghaladhatják ezt a kockázatot.","shortLead":"Hiába okozhat súlyos májkárosodást az Esyma, a készítmény méhmiómák kezelésében mutatott előnyei bizonyos esetekben...","id":"20210115_richter_esmya_mehmioma_majkarosodas_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cbdeb2-b437-4a49-87c3-646d42f4c9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_richter_esmya_mehmioma_majkarosodas_eu","timestamp":"2021. január. 15. 13:55","title":"Korlátozza, de nem függeszti fel a Richter méhmióma-gyógyszerének használatát az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","shortLead":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","id":"20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871196a0-2367-409a-97bb-e5e0ab4f2b03","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","timestamp":"2021. január. 15. 15:28","title":"Kevesli a kormány a vakcinát, de így is az uniós élbolyban vagyunk az oltások számát nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","shortLead":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","id":"20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e9ea7-5ecb-4a62-a87f-5a6176d32303","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","timestamp":"2021. január. 15. 18:30","title":"A Jobbik végrehajtást indított a Magyar Nemzet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül bőven értelmezhető családi sportkombi egyszerre egy főúri nagyautó extra csomagtérrel és egy komoly képességű közúti veszedelem, akár 80 milliós árral. Kipróbáltuk a megújult szériáját. ","shortLead":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül...","id":"20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914a02f1-35da-4da1-9447-7e2a22b25919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 16. 17:00","title":"A felső párezer kombija: Porsche Panamera-menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség vezetője szerint elképzelhetetlen, hogy az eredeti terv szerint 12 ország lássa vendégül a csapatokat.","shortLead":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség...","id":"20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac5f36-3129-4b9c-be16-c82162b2570f","keywords":null,"link":"/sport/20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 15. 15:18","title":"Egy országban vagy városban is megrendezhetnék a foci-Eb-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]