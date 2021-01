Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak, és még az sem kizárt, hogy azt Hollandiában tölthetik majd le.","shortLead":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak...","id":"20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595d3bfb-db5c-4bf2-a42d-99678e6e2a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","timestamp":"2021. január. 19. 19:06","title":"Enyhítették a Szigeten drogot áruló hollandok büntetését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d112d72-fade-4868-b920-c053bfcb222c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig Hillary Clinton volt a leginkább elutasított elnöki feleség.","shortLead":"Eddig Hillary Clinton volt a leginkább elutasított elnöki feleség.","id":"20210120_Melania_Trump_USA_first_lady","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d112d72-fade-4868-b920-c053bfcb222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f4b23-cb7a-4895-91f3-397131ed94bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Melania_Trump_USA_first_lady","timestamp":"2021. január. 20. 07:43","title":"Melania Trump lett a legkevésbé népszerű first lady ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly áttörést sikerült elérniük az amerikai kutatóknak a mélytanuló algoritmusok fejlesztésénél: olyan programot építettek, ami alig 15 perc alatt végez egy olyan feladattal, ami máskor évekbe telne.","shortLead":"Komoly áttörést sikerült elérniük az amerikai kutatóknak a mélytanuló algoritmusok fejlesztésénél: olyan programot...","id":"20210120_gepi_tanulas_sandia_nemzeti_laboratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fea782-c0e3-401d-92b0-c2eceb57bd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_gepi_tanulas_sandia_nemzeti_laboratorium","timestamp":"2021. január. 20. 08:03","title":"Sikerült 42 000-szeresére gyorsítani az új anyagok kifejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott reformjával. Ember nincs, aki átlátja azt a zűrzavart, ami ebből lett.","shortLead":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott...","id":"202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3881b4be-5ca6-4b24-a34f-0898c355bfe6","keywords":null,"link":"/360/202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","timestamp":"2021. január. 19. 07:00","title":"Átláthatatlan káosz lett abból, hogy a kormány hozzányúlt az egészségügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d104df8-eae4-48de-824b-ea3077743fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Musicalparódiával dolgozta fel James Corden a leköszönő elnök utolsó napját. ","shortLead":"Musicalparódiával dolgozta fel James Corden a leköszönő elnök utolsó napját. ","id":"20210120_James_Corden_meg_egyszer_utoljara_jol_kiparodizalja_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d104df8-eae4-48de-824b-ea3077743fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273801e6-898d-4d91-9dfe-283724d9bacb","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_James_Corden_meg_egyszer_utoljara_jol_kiparodizalja_Trumpot","timestamp":"2021. január. 20. 11:51","title":"James Corden még egyszer utoljára jól kiparodizálja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea02762-80f8-4ccf-a517-431a9f3f8f0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Breel Embolo több mint húsz emberrel bulizott együtt, hogy aztán a tetőkön keresztül meneküljön a parti miatt kihívott rendőrök elől. ","shortLead":"Breel Embolo több mint húsz emberrel bulizott együtt, hogy aztán a tetőkön keresztül meneküljön a parti miatt kihívott...","id":"20210120_Embolo_teton_menekult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ea02762-80f8-4ccf-a517-431a9f3f8f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ed87d7-651a-412f-96ba-2d5678896c51","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Embolo_teton_menekult","timestamp":"2021. január. 20. 13:30","title":"Illegális buliból a tetőn át menekült a Mönchengladbach focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","shortLead":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","id":"20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3740-5f5c-43c0-98ae-d0124de95c26","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","timestamp":"2021. január. 19. 09:40","title":"Független alkotóműhelyt hoznak létre az SZFE tiltakozó polgárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a7c8-e664-480e-8097-0ee14ef02505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Harlekin nem egy rosszul sikerült karosszériázás eredménye. ","shortLead":"A Volkswagen Harlekin nem egy rosszul sikerült karosszériázás eredménye. ","id":"20210119_Visszahozza_a_Volkswagen_a_bohoc_Polot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a7c8-e664-480e-8097-0ee14ef02505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c883219f-eb77-44a4-a3c7-f3d8a7f97688","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Visszahozza_a_Volkswagen_a_bohoc_Polot","timestamp":"2021. január. 19. 10:50","title":"Visszahozta a Volkswagen a legőrültebb Polót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]