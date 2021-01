Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae684f65-b723-47c9-a3b6-735e247f5006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ares Design munkája nem hazudtolja meg az olaszok érzékét a karosszériamunkához.","shortLead":"Az Ares Design munkája nem hazudtolja meg az olaszok érzékét a karosszériamunkához.","id":"20210120_Latvanyos_kabriova_alakitottak_az_olaszok_a_Tesla_Model_St","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae684f65-b723-47c9-a3b6-735e247f5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d9d81-a2ec-404e-84ac-30b050984adc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Latvanyos_kabriova_alakitottak_az_olaszok_a_Tesla_Model_St","timestamp":"2021. január. 21. 04:19","title":"Az eddigi legszebb kabriót csinálták az olaszok a Tesla Model S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány miatt bezárt, majd 17 állami milliárddal gazdagodó Hunguest Hotels szállodalánc védjegyoltalommal is készül az újranyitásra.","shortLead":"A járvány miatt bezárt, majd 17 állami milliárddal gazdagodó Hunguest Hotels szállodalánc védjegyoltalommal is készül...","id":"202103_hunguest_hotels_a_megujulas_muveszete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade6c4a-583c-40a4-9877-7c85e48c8416","keywords":null,"link":"/360/202103_hunguest_hotels_a_megujulas_muveszete","timestamp":"2021. január. 21. 12:00","title":"Mészáros szállodája a Dancing With The Starsra hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK engedélye, a brit oltóanyagot pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül nem szállíthatják. Mivel az utóbbi jövő héten érkezik, kérdéses, egyáltalán miért volt szükség a magyar hatóságok különutasságára. ","shortLead":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK...","id":"20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e9eadc-549b-4d83-8979-a57220fbfc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 21. 12:24","title":"Ideiglenes engedélyt kapott az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga, de még mindkettőre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992bf5b-366b-43e3-ba48-a0015c12080f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Igyekszik védekezni a korona-búskomorság ellen a járvány miatt a szellemvárossá változott Berlinben tartózkodó karmester, aki csak a harmóniában bízik. Fischer Iván ma ünnepli hetvenedik születésnapját, ebből az alkalomból beszélgettünk vele a zenéről és a világról.","shortLead":"Igyekszik védekezni a korona-búskomorság ellen a járvány miatt a szellemvárossá változott Berlinben tartózkodó...","id":"202103__fischer_ivan_karmester__arnyalatokrol_kijozanodasrol__kozos_buborek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5992bf5b-366b-43e3-ba48-a0015c12080f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428a800-49cc-42b1-b58d-e72ebc8ee1a4","keywords":null,"link":"/360/202103__fischer_ivan_karmester__arnyalatokrol_kijozanodasrol__kozos_buborek","timestamp":"2021. január. 20. 20:00","title":"Fischer Iván: \"A zene boldogító hatása baj esetén megsokszorozódik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064a05f-821e-429a-b62c-39f8e3fbf58c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és a kormányfő helyettese már távozott, Uhnágín Hürelszüh miniszterelnök pedig kezdeményezte az egész kormány lemondását.","shortLead":"Egy miniszter és a kormányfő helyettese már távozott, Uhnágín Hürelszüh miniszterelnök pedig kezdeményezte az egész...","id":"20210121_koronavirusos_kismama_mongol_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3064a05f-821e-429a-b62c-39f8e3fbf58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37753d9-635e-4265-af1d-2cd4abbb1f06","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirusos_kismama_mongol_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 11:22","title":"Belebukhat a mongol kormány egy koronavírusos kismama méltatlan kezelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","shortLead":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","id":"20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1caae-13fa-4513-a28b-5e2415e0c173","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","timestamp":"2021. január. 21. 12:31","title":"Lebontják Milánó legendás stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem döntötte még el a kormány, milyen mentességet ad majd az oltásigazolvány, de elképzelhető, hogy aki már védett a vírus ellen, este 8 után is az utcán lehet.","shortLead":"Nem döntötte még el a kormány, milyen mentességet ad majd az oltásigazolvány, de elképzelhető, hogy aki már védett...","id":"20210121_oltasigazolvany_koronavirus_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9682303a-4daf-444a-aef7-a0fbe3119856","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_oltasigazolvany_koronavirus_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 21. 13:35","title":"Heteken belül jön az oltásigazolvány, lazításról egyelőre nem lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","shortLead":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","id":"20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa498990-7c4f-431d-a0fd-1daf61e3393f","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","timestamp":"2021. január. 20. 12:14","title":"Kétszázmillió előfizetője van már a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]