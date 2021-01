Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita. A koalíció helyzete mindenképp törékeny marad. ","shortLead":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita...","id":"202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c7f6d1-bf57-4e08-b886-cc14d57990b3","keywords":null,"link":"/360/202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","timestamp":"2021. január. 23. 13:30","title":"Hajba kaptak az olasz kormánypártok az uniós mentőpénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68faa9a3-a724-4ce6-af47-6b7257a492bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindeközben egy román munkaügyi bíróság arról is döntött, hogy nem kötelezheti oltásra a munkáltató alkalmazottait. ","shortLead":"Mindeközben egy román munkaügyi bíróság arról is döntött, hogy nem kötelezheti oltásra a munkáltató alkalmazottait. ","id":"20210122_Bukarest_hetfotol_ujranyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68faa9a3-a724-4ce6-af47-6b7257a492bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d14c4-60af-4be6-8c97-eacd69fe90fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Bukarest_hetfotol_ujranyit","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Bukarest hétfőtől újranyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977e68c6-84e5-40e8-a411-002d93415aa8","c_author":"Szauer Tamás","category":"360","description":"A Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó globális vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumot megelőzően adott csoportos interjút több európai újságnak, köztük a HVG-nek is. A korábban Donald Trump tanácsadójaként is szolgáló Rich Lessert kérdeztük a koronavírusról, fenntarthatóságról és a munka jövőjéről is.","shortLead":"A Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó globális vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumot megelőzően...","id":"20210122_Rich_Lesser_Szenadot_mindenhova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=977e68c6-84e5-40e8-a411-002d93415aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38978f6-8aea-4a6f-812a-ab94196c0806","keywords":null,"link":"/360/20210122_Rich_Lesser_Szenadot_mindenhova","timestamp":"2021. január. 22. 15:30","title":"Rich Lesser: Szénadót mindenhova!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","shortLead":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","id":"20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbc2bcc-f00e-4668-b764-3f9c59d0b043","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2021. január. 24. 06:41","title":"Eladó egy szinte nem is létező ritkaság, egy kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","shortLead":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","id":"20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09993fc5-e890-4d60-b4fc-dc472544a3cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","timestamp":"2021. január. 23. 08:17","title":"Darknetről, bitcoinnal vette az eladásra szánt drogot, de így is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charles Michel telefonon beszélt az orosz elnökkel és átlátható nyomozást sürgetett az ellenzéki politikus megmérgezésének ügyében. Közben az orosz hatóságok őrizetbe vették Navalnij szóvivőjét.","shortLead":"Charles Michel telefonon beszélt az orosz elnökkel és átlátható nyomozást sürgetett az ellenzéki politikus...","id":"20210122_Navalnij_szabadon_bocsatasat_kerte_Putyintol_az_Europai_Tanacs_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8343d9-00d6-4fb0-af33-98510f3bbd53","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Navalnij_szabadon_bocsatasat_kerte_Putyintol_az_Europai_Tanacs_elnoke","timestamp":"2021. január. 22. 15:07","title":"Navalnij szabadon bocsátását kérte Putyintól az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett pilótája volt. ","shortLead":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett...","id":"20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2dfc4-ceea-47a9-8d84-4db2f2cccee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","timestamp":"2021. január. 23. 08:57","title":"Gripenek búcsúztatják ma Budapest felett az utolsó Pumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24775c-62b4-4ab0-a9a5-a14158ae658d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bármikor érdemes lehet csatlakozni online csoportos edzéshez, már csak azért is, mert egyre több kutatási eredmény támasztja alá, hogy a közös testmozgás hatékonyabb és motiválóbb annál, mint amikor valaki egyedül edz.","shortLead":"Bármikor érdemes lehet csatlakozni online csoportos edzéshez, már csak azért is, mert egyre több kutatási eredmény...","id":"202103_csoportos_edzes_egyutt_konnyebb_online_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee24775c-62b4-4ab0-a9a5-a14158ae658d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033d6a1a-17f1-44ab-a5b2-52542af87190","keywords":null,"link":"/360/202103_csoportos_edzes_egyutt_konnyebb_online_is","timestamp":"2021. január. 22. 18:00","title":"Ha otthon szokott edzeni, akkor is kapcsolja be hozzá a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]