[{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Róbert Károly körúton filmezték le a sokszoros szabálysértőt.","shortLead":"A Róbert Károly körúton filmezték le a sokszoros szabálysértőt.","id":"20210123_A_rendorseg_megtalalta_az_autost_aki_a_jardan_szaguldozott_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb08779-015c-41c5-a7ac-65a326685a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_A_rendorseg_megtalalta_az_autost_aki_a_jardan_szaguldozott_Budapesten","timestamp":"2021. január. 23. 12:49","title":"A rendőrség megtalálta az autóst, aki a járdán száguldozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","shortLead":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","id":"20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc8c137-fcbc-43a4-a786-6a16008e3e98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","timestamp":"2021. január. 24. 19:35","title":"Majdnem 90 millió forintért kelt el a Knight Rider autójának másolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A rendőrség közleménye szerint egy vendéglátóhelyen 20 óra után több tucat ember tartózkodott, ezért bezárták.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint egy vendéglátóhelyen 20 óra után több tucat ember tartózkodott, ezért bezárták.","id":"20210123_A_Kozpont_mellett_egy_masik_helyet_is_bezartak_a_bulinegyedben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddace5c2-9c23-4e5b-a0c9-1eb4c4ca7d0e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_A_Kozpont_mellett_egy_masik_helyet_is_bezartak_a_bulinegyedben","timestamp":"2021. január. 23. 11:53","title":"A Központ mellett egy másik helyet is bezártak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült Államok elnöke? És miből fogja lebonyolítani a nem túl jól eleresztett ellenzék az előválasztásokat? Bíró-Nagy András elemző a Fülkében.","shortLead":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült...","id":"20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131c581-a533-4b7f-8141-58724102de52","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","timestamp":"2021. január. 23. 14:00","title":"Fülke: \"Még léphet szintet a kampány durvasága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen - számoltak be különféle hírforrások szombaton.","shortLead":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen...","id":"20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3df0b-a038-4ff2-ab33-7c0962de0724","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. január. 23. 17:36","title":"A külföld is kiállt Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f85ef9-a6e1-4f35-add1-0e342295b94b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Covishield koronavírus elleni vakcina gyártásáról mutatott be képsorokat a Corriere.it.","shortLead":"A Covishield koronavírus elleni vakcina gyártásáról mutatott be képsorokat a Corriere.it.","id":"20210123_Video_Igy_keszul_az_Astrazeneca_vakcinaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f85ef9-a6e1-4f35-add1-0e342295b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eccfcf-cca8-4d80-b2ee-a292af4664b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Video_Igy_keszul_az_Astrazeneca_vakcinaja","timestamp":"2021. január. 23. 09:24","title":"Videó a gyárból: így készül az Astrazeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4261ca-d742-42b3-ba03-e81ed196ce67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazai András mellett a III. kerület egy másik képviselője, Rózsa László is hasonlóan döntött. ","shortLead":"Hazai András mellett a III. kerület egy másik képviselője, Rózsa László is hasonlóan döntött. ","id":"20210123_Kilepett_a_DKbol_az_obudai_alpolgarmester_mert_csalodott_Gyurcsany_Ferencben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4261ca-d742-42b3-ba03-e81ed196ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d95b5b-d4f7-4146-bba8-090b49a09668","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Kilepett_a_DKbol_az_obudai_alpolgarmester_mert_csalodott_Gyurcsany_Ferencben","timestamp":"2021. január. 23. 09:43","title":"Kilépett a DK-ból az óbudai alpolgármester, mert csalódott Gyurcsány Ferencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]