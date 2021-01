Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt elnök unokahúga szerint Donald Trump felmérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államoknak az elmúlt négy évben.","shortLead":"A volt elnök unokahúga szerint Donald Trump felmérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államoknak az elmúlt négy évben.","id":"20210125_Mary_Trump_kesz_nevet_valtoztatni_hogy_eltavolodjon_Donald_Trumptol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c570272-2d2d-4421-abc6-81d1217ad908","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Mary_Trump_kesz_nevet_valtoztatni_hogy_eltavolodjon_Donald_Trumptol","timestamp":"2021. január. 25. 10:23","title":"Mary Trump kész nevet változtatni, hogy eltávolodjon Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe normalizálta kapcsolatait Izraellel. Donald Trump egyik utolsó külpolitikai lépése megfosztja az őslakos szaharáviakat az önrendelkezés lehetőségétől, miközben Marokkó autonómiát kínál a stratégiailag fontos területnek.\r

\r

","shortLead":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe...","id":"20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eefc850-5940-40cb-87f1-5d08c457a92e","keywords":null,"link":"/360/20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","timestamp":"2021. január. 26. 15:00","title":"Trump utolsó gesztusával Marokkónak adta Nyugat-Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9","c_author":"Csatlós Hanna - KáZoltán-Kovács Bálint","category":"elet","description":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező kollégáink, és már az első hétvégén, amikor hó volt, elmentek Eplénybe. Kiderült, sokan gondolták még ugyanígy, és mivel akkor még csak ez a hazai pálya volt nyitva, kissé meg is lepődtek, mennyien vannak. De megérte. ","shortLead":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező...","id":"20210125_Hazai_palya_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1482e691-07c2-45bd-a7ae-4dab90fb134b","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Hazai_palya_3","timestamp":"2021. január. 25. 20:00","title":"Hazai pálya: Fél órát álltunk sorba egyetlen lesiklásért, mégis örülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f63fd7-3762-4247-965b-565a87d1d295","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar szövetségi kapitány már másodszor irányíthatja a berliniek felnőttcsapatát.","shortLead":"A korábbi magyar szövetségi kapitány már másodszor irányíthatja a berliniek felnőttcsapatát.","id":"20210125_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_bundesliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f63fd7-3762-4247-965b-565a87d1d295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a535c05-c58b-4e3b-aee9-d712205d1117","keywords":null,"link":"/sport/20210125_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_bundesliga","timestamp":"2021. január. 25. 15:32","title":"Hivatalos: újra Dárdai Pál a Hertha BSC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén.","shortLead":"Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén.","id":"20210126_mnb_alapkamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce0126-bc41-41c5-a7ca-2ca4665d91b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_mnb_alapkamat","timestamp":"2021. január. 26. 15:20","title":"Nem változtattak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Jobbik elnöke bejelentkezett kormányfőjelöltnek, az SZFE kollégistái felháborodtak a magánlaksértés miatt, sebességrekord Veszprém megyében. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Jobbik elnöke bejelentkezett kormányfőjelöltnek, az SZFE kollégistái felháborodtak a magánlaksértés miatt...","id":"20210126_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd4035-cc67-4bde-b7c7-64b5a0749eef","keywords":null,"link":"/360/20210126_Radar360","timestamp":"2021. január. 26. 08:00","title":"Radar360: Bizalmat keltő szennyvízvizsgálat, bizalmatlanság az orosz vakcina körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kilépés után az Egyesült Királyságban már nem kötik a céget az uniós szabályok.","shortLead":"A brit kilépés után az Egyesült Királyságban már nem kötik a céget az uniós szabályok.","id":"20210125_mastercard_brexit_tranzakcios_dijak_emelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9fdbfd-62c4-4228-8a89-3f0744203f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_mastercard_brexit_tranzakcios_dijak_emelese","timestamp":"2021. január. 25. 16:01","title":"A Mastercard meglátta a lehetőséget a Brexitben, ötszörösére emeli a britekre kivetett tranzakciós díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]