Átfogó házkutatási akció indult Moszkvában, a rendőrök megjelentek Alekszej Navalnij lakásában – ahol most az ellenzéki vezető bátyja, Oleg él, s ugyancsak átkutatták Navalnij feleségének a lakását is. Az egyenruhások betörték az ajtót, és nem engedték, hogy Julija Navalnaja beszéljen az ügyvédjével. A rendőrök a Meduza.io hírportál értesülései szerint Navalnij őrizetbe vett sajtótitkárának, Kira Jarmisnak a lakásán is megjelentek, és a házkutatás idejére hazavitték a kilencnapos börtönbüntetésre ítélt Jarmist, mert az orosz törvények szerint nem lehet üres lakást átkutatni. Ugyancsak házkutatás zajlik a Navalnij által alapított korrupcióellenes alapítvány (FBK) irodáiban, valamint a Navalnij Live stúdióban, ahol a blogger Youtube-videói készülnek.

A rendőrök olyan adathordozókat keresnek, amelyek azt bizonyítják, hogy az alapítvány vezetői és tagjai a Navalnij szabadon bocsátását követelő múlt szombati tüntetéseken való részvételre buzdították az ország lakóit. A vádak szerint ugyanis ezzel a szervezők megsértették a koronavírus-járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalmat.

Múlt szombaton Oroszország több mint száz városában tüntettek Navalnij mellett. A tavaly augusztusban Tomszkban novicsokkal megmérgezett ellenzékit azzal vádolják, hogy megsértette az ellene 2014-ben hozott felfüggesztett börtönbüntetésre vonatkozó szabályokat, azaz németországi gyógykezelése idején nem jelentkezett rendszeresen az orosz rendőrségen. A hatóságok szerint a moszkvai tüntetésen négyezren vettek részt – közülük 1400 személyt vettek őrizetbe – míg a független források 20-40 ezer demonstrálóról írnak. Országos szinten pedig több mint százezren tüntettek.

A demonstrációkon Putyin lemondását is követelték, részben amiatt is, hogy Navalnij még Németországban összeállított egy olyan videót, amely szerint az államfő környezetében lévő üzletemberek – akik jelentős hasznot húztak Putyin országlásából – 400 milliárd forint értékű palotát és „minikirályságot” építettek az elnöknek. Néhány napos hallgatás után Putyin is megszólalt, és azt állította, sem az ő, sem pedig közeli családtagjainak a nevén nincs a gelendzsiki „palota”. „Navalnij kétórás filmje több eszközzel egyetlen egyet állított. Azt, hogy Putyin barátai titkos palotát építettek, ezt különféle emberek nevére jegyeztették be és kiterjedt infrastruktúrát alkottak meg annak érdekében, hogy ne derüljön ki, ki a palota valódi tulajdonosa. Így semmi sincs Putyin nevén, papíron minden a bizalmasai tulajdonában van. Vlagyimir Putyin ezt megerősítette a szavaival, köszönjük” – írta közleményében az FBK.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Putyin igyekezett óvatosan fogalmazni, amikor azt mondta, közeli családtagjai nem rendelkeznek tulajdonnal a gelenzsdiki palotában. „Nyikolaj Samalov, akinek korábban a nevén volt az épület, valóban nem közeli rokon a törvények szerint, mert az üzletember az egyik Putyin-lány férjének az édesapja. Mihail Selomov, aki most az ingatlan ügyeit intézi, Putyin másodunokatestvére. „Úgy néz ki, Putyin fejében valamiféle képzeletbeli bíróság létezik, ahol azt mondja, én nem hazudtam, úgy fogalmaztam, hogy amit elmondtam, az igaz. De ez nem segít, Vlagyimir Vlagyimirovics” – írták Navalnijék.

A házkutatásoknak minden bizonnyal köze van ahhoz, hogy január 31-ére újabb tüntetést hívtak össze az ellenzékiek, és ismét azt tervezik, hogy Oroszország sok városában utcára vonulnak az emberek