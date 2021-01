Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkatárs a Tesla belső hálózatát használva próbált értékes dokumentumokat meglovasítani a cégtől.","shortLead":"A munkatárs a Tesla belső hálózatát használva próbált értékes dokumentumokat meglovasítani a cégtől.","id":"20210127_tesla_ipari_kem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10077db1-ba91-40f5-b5d7-f04fb4e3f01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_tesla_ipari_kem","timestamp":"2021. január. 27. 12:01","title":"Ipari kémet fogtak Elon Musk cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős összeget törlesztettek.","shortLead":"Az ingatlanvásárláshoz 8 millió forint volt az önerő, a többit bankhitelből fedezték, amelyből mostanra jelentős...","id":"20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc535fd-b92b-4d26-99b2-5c15417b7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_miniszter_ingatlan_vasarlas_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. január. 26. 06:58","title":"200 millió forintért vásárolt lakásokat és garázst Varga Judit és férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 26. 12:30","title":"Krízis és kilábalás: Kína mindenben élen jár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas nyomatékú gázolajos motorral szerelt divatterepjáró alig több mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas nyomatékú gázolajos motorral szerelt divatterepjáró alig több mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as...","id":"20210126_sportdizel_magyarorszagon_a_341_loeros_uj_audi_sq5_tdi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d2760d-0ffc-4771-9684-3e58046e446f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_sportdizel_magyarorszagon_a_341_loeros_uj_audi_sq5_tdi","timestamp":"2021. január. 26. 11:43","title":"Sportdízel: Magyarországon a 341 lóerős új Audi SQ5 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásával kapcsolatban, erre reagált most az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke.","shortLead":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13227d-46df-46e7-9b56-737d2e93821a","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","timestamp":"2021. január. 26. 16:13","title":"Vidnyánszky a Berliner Ensemble igazgatójának: Te nem a megbékélést szolgálod, hanem a megosztottságot szítod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","shortLead":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","id":"20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508b336-6eb3-4ee5-b266-1dc225825494","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","timestamp":"2021. január. 26. 11:39","title":"Rendelt két férfi két prostituáltat, végül lövöldözés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek folyamatosan szembesülnek, és az is világossá vált, hogy emiatt a pandémia ezekre az emberekre súlyosabb hatást gyakorol – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság tagja.","shortLead":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek...","id":"20210127_helena_dalli_kommentar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d1243-b2dc-4758-9ea2-68ca114cfea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_helena_dalli_kommentar","timestamp":"2021. január. 27. 11:30","title":"Helena Dalli: A járvány utáni helyreállításban is kiemelt szerepet szán az EU a fogyatékkal élők segítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi Pasteur Intézet a kanyaró elleni oltást felhasználva akart a koronavírus ellen oltóanyagot készíteni, de a klinikai tesztek eredménye lehangoló lett.","shortLead":"A párizsi Pasteur Intézet a kanyaró elleni oltást felhasználva akart a koronavírus ellen oltóanyagot készíteni, de...","id":"20210126_parizs_franciaorszag_vakcina_koronavirus_oltoanyag_kanyaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc4235-ff59-4052-bc88-c102d6f6f92f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_parizs_franciaorszag_vakcina_koronavirus_oltoanyag_kanyaro","timestamp":"2021. január. 26. 07:15","title":"Tudományos kudarc: leállítják az egyik francia vakcinajelölt munkálatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]