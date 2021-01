Tavaly decemberben a Bellingcat – együttműködve a CNN-nel, a Der Spiegellel és az orosz The Insider oknyomozó portállal – megvizsgálta az orosz titkosszolgálat (FSZB) mérgezésekkel foglalkozó osztagának utazási és egyéb adatait, és miközben megállapították, hogy az ügynököknek közük van a Navalnij elleni, Tomszkban elkövetett merénylethez, arra is rájöttek, hogy a „halálbrigád” felelős lehet legalább három oroszországi aktivista haláláért.

A halálosztag egyik tagja, Konsztantyin Kudrjavcev egyébként a Navalnijjal folytatott telefonbeszélgetésben – az orosz ellenzéki egy titkosszolgálati vezetőként mutatkozott be – el is ismerte a tomszki merényletben való részvételt és részleteket is elárult a végül sikertelen akcióról. „Az utazási egybeesések alapján teljesen egyértelmű, hogy ez a csoport részt vett ezekben a mérgezésekben is” – állítja a Bellingcat.

Az oknyomozó portál adatai szerint az egyik áldozat Tyimur Kuasev újságíró volt. A 26 éves férfi 2014. júliusában tűnt el az észak-kaukázusi Kabardin-Balkárföldön. Halála előtt arról panaszkodott, hogy folyamatosan fenyegetik őt a rendfenntartó erők tagjai, miután cikkeiben bírálta a hatalmat és ellenzéki álláspontot képviselt. Az elvégzett boncolás szerint a fiatalemberrel szívelégtelenség végzett. Kuasev kollégái és barátai nem hitték el ezt a verziót, már csak azért sem, mert az újságíró hónaljában egy tűszúrás nyomát találták a kórboncnokok. Az FSZB-ügynökök utazási adataiból kiderült, hogy Kudrjavcev 2014. július 13-án érkezett meg Nalcsikba, későbbi áldozata városába, s a következő napokban ugyancsak megjelent a településen a „halálosztag” többi tagja, Ivan Oszipov, Gyenisz Macsikin és Roman Matyusin. Az ügynökök július 31-én és augusztus elsején tértek vissza Moszkvába, aznap, amikor előkerült Kuasev holtteste. Néhány órával halála előtt Kuasev egy olyan posztot tett közzé a Facebookon, amelyben közölte, úgy tűnik, hogy a Kreml ellenségei menetrendszerűen halnak meg.

Ruszlan Magomedragimovot, az Egység nevű civil szervezet aktivistáját 2015. március 24-én találták holtan Mahacskalában, az Oroszországhoz tartozó Dagesztán fővárosában. A hivatalos verzió szerint a halált fulladás okozta, ám a férfi nyakán is tűszúrás nyomait találták. A The Insider közlése szerint Oszipov az év elején kétszer is járt Dagesztánban, Kudrjavcev pedig március 11-16-a között volt Mahacskalában. Oszipov végül március 26-án tért vissza Moszkvába.

Nyikita Iszajev, az Új Oroszország egykori vezetője 41 éves korában a Tambovból Moszkvába tartó vonaton halt meg. Nem sokkal korábban őt nevezték ki az Igazságos Oroszország nevű párt egyik vezető tanácsadójának, s főként környezetvédelmi ügyekkel foglalkozott. A halál oka szívroham volt, de a holttestet boncolás nélkül hamvasztották el. A Bellingcat hangsúlyozza, hogy Iszajev hűségesnek tűnt a Putyin-rezsimhez, viszont egyes források szerint az orosz külföldi hírszerzés ügynöke lehetett. „Lehet, hogy egyik külföldi útja során olyat tett, amiért a titkosszolgálatok árulással vádolták, de erre nincs bizonyíték” – áll az oknyomozók cikkében.

(Kapcsolt képünkön Alekszej Navalnij szerepel)