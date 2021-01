Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. 2021. január. 29. 07:42 Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek a döntés ellen. 2021. január. 28. 08:51 Letartóztatták M. Richárdot 500 tonna sugárzó fémhulladékon akart túladni a vádirat szerint. Egy tonnát 10 ezer forintnyi hrivnyáért kínált. 2021. január. 29. 20:31 Illegális aukción árult radiokatív hulladékot a csernobili atomerőmű volt igazgatója A két politikus viszonya a 24.hu szerint azért romlott meg, mert Németh Szilárd továbbra is főnökként próbálta irányítani a kerület ügyeit, Borbély Lénárd polgármester ezt egyre kevésbé fogadta el. A két politikus viszonya a 24.hu szerint azért romlott meg, mert Németh Szilárd továbbra is főnökként próbálta irányítani a kerület ügyeit, Borbély Lénárd polgármester ezt egyre kevésbé fogadta el. 2021. január. 28. 12:50 Szakított egymással Csepel két vezető fideszes politikusa A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni. 2021. január. 29. 07:51 Megtalálták a nőt, aki hagyta a gyerekét autót vezetni a Ferihegyi úton Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87 éves volt. Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87 éves volt. 2021. január. 29. 14:03 Meghalt az ózonlyuk egyik felfedezője Dühös vagy unatkozó kisbefektetők kezdtek lufikat fújni a tőzsdén, ahol a brókerek shortolni próbáltak. Minden összeállt, ami ehhez kell: a közösségi médiumok mémkultúrája, a bárki számára elérhető tőzsdézős app, az amerikai kormány által szórt helikopterpénz. A tőzsdemokrácia megjelenésére senki nem volt felkészülve. Dühös vagy unatkozó kisbefektetők kezdtek lufikat fújni a tőzsdén, ahol a brókerek shortolni próbáltak. Minden összeállt, ami ehhez kell: a közösségi médiumok mémkultúrája, a bárki számára elérhető tőzsdézős app, az amerikai kormány által szórt helikopterpénz. A tőzsdemokrácia megjelenésére senki nem volt felkészülve. 2021. január. 29. 13:00 Ez történik, ha a csóró kisember berág, és lázadó Soros Györgynek áll Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett párkapcsolatokkal, az elvett örömök hiányával. A létező problémákhoz képest sokkal magasabban tartott stressz és félelem is pusztító, írja szerzőnk, aki hiányolja a hetykén odakent jóslatok mellől a reflexiót. Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett párkapcsolatokkal, az elvett örömök hiányával. A létező problémákhoz képest sokkal magasabban tartott stressz és félelem is pusztító, írja szerzőnk, aki hiányolja a hetykén odakent jóslatok mellől a reflexiót. 2021. január. 28. 15:00 Németh Róbert: Félelem és reszketés Magyarországon