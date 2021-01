Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német oltásügy bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az Oxfordi Egyetem és a svéd gyógyszergyártó közösen fejlesztett vakcináját ne adják be 65 évesnél idősebbeknek. Brit szakértők szerint az oltóanyag biztonságos és hatásos.","shortLead":"A német oltásügy bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az Oxfordi Egyetem és a svéd gyógyszergyártó közösen...","id":"20210128_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0941d47-42d2-4477-895b-103aae1b6371","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 19:50","title":"Brit szakértők védték meg az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","shortLead":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","id":"20210128_botticelli_kep_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8ee90c-c857-4ad2-89ae-27a264a570bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_botticelli_kep_arveres","timestamp":"2021. január. 28. 18:36","title":"27,2 milliárd forintnyi dollárért kelt el egy Botticelli-kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesznek olyanok is, akiket a megyei kórházba szállítanak oltásért. ","shortLead":"Lesznek olyanok is, akiket a megyei kórházba szállítanak oltásért. ","id":"20210129_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1f2db-e18d-4e43-b0e9-816180607cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 12:29","title":"A kijelölt háziorvosok 10–10 idős embert olthatnak be jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28a718-9483-43d7-b97b-6e48c24e5e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Unió tovább szigorítaná a jogszabályokat, hogy még véletlenül se lehessen összekeverni a tejtermékeket és azok vegán alternatíváit.","shortLead":"Az Európai Unió tovább szigorítaná a jogszabályokat, hogy még véletlenül se lehessen összekeverni a tejtermékeket és...","id":"20210129_Szivatna_az_Europai_Unio_a_vegan_elelmiszercegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb28a718-9483-43d7-b97b-6e48c24e5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b79496-64b1-4fe0-89cc-bf3e066182f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_Szivatna_az_Europai_Unio_a_vegan_elelmiszercegeket","timestamp":"2021. január. 29. 11:35","title":"Szigorítaná az EU, hogy mi kerülhet egy vegán termék csomagolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott, hogy hamarosan bejegyzésre kész a harmadik orosz vakcina.","shortLead":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott...","id":"20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370d288d-2515-4f5c-b326-259920f7d007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2021. január. 28. 19:03","title":"Putyinék szerint Oroszországban még idén elbúcsúznak az arcmaszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

","shortLead":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

","id":"20210129_joe_biden_donald_trump_abortuszrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38207c0d-0e63-4e72-9beb-410b53935745","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_joe_biden_donald_trump_abortuszrendelet","timestamp":"2021. január. 29. 15:37","title":"Biden visszavonta Trump egyik abortuszrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c987fc-2e52-4354-85a1-d4aa8e85b06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„DAL-e” egyelőre junior pozícióban dolgozik, az ügyfelek alapvető kérdéseire válaszol.","shortLead":"„DAL-e” egyelőre junior pozícióban dolgozik, az ügyfelek alapvető kérdéseire válaszol.","id":"20210128_Munkaba_allt_az_elso_autokereskedo_droid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c987fc-2e52-4354-85a1-d4aa8e85b06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d8c7ff-4e27-48be-8a07-b83fc51bdc09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Munkaba_allt_az_elso_autokereskedo_droid","timestamp":"2021. január. 28. 18:13","title":"Munkába állt az első autókereskedő droid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50384b2-6a1a-44b6-8763-60c3f8b11775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Motorola One Hyper a vállalat szerint 1 méteres távolságból képes tölteni a hozzá kapcsolódó telefont, a technológia körül azonban még nagyon sok a kérdőjel.","shortLead":"A Motorola One Hyper a vállalat szerint 1 méteres távolságból képes tölteni a hozzá kapcsolódó telefont, a technológia...","id":"20210129_motorola_vezetek_nelkuli_toltes_motorola_one_hyper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b50384b2-6a1a-44b6-8763-60c3f8b11775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d848716-2faf-40dc-b6c3-8e23ffb587d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_motorola_vezetek_nelkuli_toltes_motorola_one_hyper","timestamp":"2021. január. 29. 16:03","title":"Videó: A Motorola is csinált egy vezeték nélküli telefontöltőt, 1 méter a hatótávolsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]