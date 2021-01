Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","id":"20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cc2d3-2770-42be-b7c6-09c05a338a55","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","timestamp":"2021. január. 30. 15:32","title":"Elbúcsúztatták Kriza Ákost, Orbán Viktor is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt bezárt Állatkert hiányzik a látogatóknak, a gondozóknak, állatoknak pedig a látogatók hiányoznak. Fura levelezés kezdődött.","shortLead":"A koronavírus miatt bezárt Állatkert hiányzik a látogatóknak, a gondozóknak, állatoknak pedig a látogatók hiányoznak...","id":"20210130_Valaszoltak_az_ott_dolgozok_a_Hianyzol_allatkert_feliratra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ea102-a823-413a-bd3f-73289a596484","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Valaszoltak_az_ott_dolgozok_a_Hianyzol_allatkert_feliratra","timestamp":"2021. január. 30. 11:01","title":"Válaszoltak az ott dolgozók a „Hiányzol Állatkert”- feliratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Róla szól Jan Komasa ördögi filmje.","shortLead":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá...","id":"202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5a7cf-4fb0-4383-8474-a88e71db2ca2","keywords":null,"link":"/360/202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Túl minden erkölcsi, etikai határon - Hater filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0b0a34-2b94-4f88-a6d1-53e1ac09953c","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nagyon lekapcsolta az állam, aztán decemberben egy picit bekapcsolta az egyetem.","shortLead":"Nagyon lekapcsolta az állam, aztán decemberben egy picit bekapcsolta az egyetem.","id":"20210130_digitalis_radio_magyarorszagon_drm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0b0a34-2b94-4f88-a6d1-53e1ac09953c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435e11a-e06f-49a1-951d-d83c1137e49b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_digitalis_radio_magyarorszagon_drm","timestamp":"2021. január. 30. 08:03","title":"Alig fogható, mégis van digitális rádió Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mintegy 30 tüntető a karanténintézkedések eltörlését követelte.","shortLead":"A mintegy 30 tüntető a karanténintézkedések eltörlését követelte.","id":"20210131_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_tuntetes_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173f9ef-76c2-41d1-a023-3370b4c94c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_tuntetes_los_angeles","timestamp":"2021. január. 31. 09:42","title":"Oltásellenesek zavarták meg egy oltóközpont munkáját Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint idén sikerül ellenőrzés alá vonni a járványt az oltásokkal, és azzal, hogy a vakcinát hozzá lehet igazítani a vírus új mutációihoz.","shortLead":"Jens Spahn szerint idén sikerül ellenőrzés alá vonni a járványt az oltásokkal, és azzal, hogy a vakcinát hozzá lehet...","id":"20210131_nemet_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e51b3-424b-46f0-92e2-e01f3bdab4c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_nemet_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina","timestamp":"2021. január. 31. 22:05","title":"Német egészségügyi miniszter: Ha biztonságos és hatékony a vakcina, mindegy, melyik országban készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]