[{"available":true,"c_guid":"d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene próbálkoznia az állami szerveknek az interneten, hogy kicsit lazábbnak tűnjenek. ","shortLead":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene...","id":"20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffc4e3-a3fb-4a5e-b9a6-9d68d76370c6","keywords":null,"link":"/360/20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","timestamp":"2021. február. 01. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ilyen lenne, ha KAP posztolhatna az állam nevében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Évente egy városnyival kevesebb ember halna meg Magyarországon, ha a betegségek megelőzése kellő figyelmet kapna. Az illetékesek jellemzően az egyénre hárítják a felelősséget krónikus bajaiért, pedig ideje lenne a szakpolitika felelősségét is felvetni, ahogy ezt a fejlett országok teszik – állítja Vitrai József népegészségügyi szakértő.","shortLead":"Évente egy városnyival kevesebb ember halna meg Magyarországon, ha a betegségek megelőzése kellő figyelmet kapna...","id":"202104__vitrai_jozsef__egeszsegmegorzesrol_egyenlotlensegrol__tobb_is_veszett_vacnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bcb938-40e8-4874-8659-68d4fc6a9ecf","keywords":null,"link":"/360/202104__vitrai_jozsef__egeszsegmegorzesrol_egyenlotlensegrol__tobb_is_veszett_vacnal","timestamp":"2021. február. 01. 11:00","title":"Vitrai József: \"Az egészség megtartása nem csupán az orvosok feladata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","shortLead":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","id":"20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de7ea4f-d63c-488f-8201-0093c4a1f9fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","timestamp":"2021. február. 01. 19:12","title":"Mégsem I. világháborús emlékmű lehet a XII. kerületi Turul-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf825758-6a72-4b6c-b34c-222a4d1ea2ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli balesetről az MTI helyszíni fotókat adott ki.","shortLead":"A reggeli balesetről az MTI helyszíni fotókat adott ki.","id":"20210131_halalos_baleset_taksony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf825758-6a72-4b6c-b34c-222a4d1ea2ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2152d17-2516-4cc2-bd60-88779d0c44ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_halalos_baleset_taksony","timestamp":"2021. január. 31. 11:42","title":"Összetört egy autó Taksonynál, egy 70 éves férfi meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes óvatosan bánni a modok alkalmazásával a Cyberpunk 2077-nél: a redditezők szerint akár vírust is telepíthetünk vele.","shortLead":"Érdemes óvatosan bánni a modok alkalmazásával a Cyberpunk 2077-nél: a redditezők szerint akár vírust is telepíthetünk...","id":"20210201_cyberpunk_2077_virus_mod_cd_projekt_red","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33758d64-4de3-4d4f-b3b8-10d83cca7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_cyberpunk_2077_virus_mod_cd_projekt_red","timestamp":"2021. február. 01. 16:03","title":"Újabb hibát találtak a Cyberpunk 2077-ben, hackerek vehetik át a számítógép irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","shortLead":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","id":"20210201_mento_eletmentes_budai_fosuli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566347ca-3d8c-4ed4-a026-8dc87fd5b319","keywords":null,"link":"/elet/20210201_mento_eletmentes_budai_fosuli","timestamp":"2021. február. 01. 16:07","title":"Diáktársai mentették meg egy főiskolás életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6cea76-fbdf-430d-8483-90df7988097e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan az egész – mondta a neve elhallgatását kérő tolmács, akiről a hvg.hu is ellenőrizetlenül vett át egy hírt.","shortLead":"Méltatlan az egész – mondta a neve elhallgatását kérő tolmács, akiről a hvg.hu is ellenőrizetlenül vett át egy hírt.","id":"20210201_tolmacs_szijjarto_peter_szergej_lavrov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6cea76-fbdf-430d-8483-90df7988097e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c21bc6-c5bc-4e5e-84ae-a8f99996d6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tolmacs_szijjarto_peter_szergej_lavrov","timestamp":"2021. február. 01. 20:38","title":"Toll-lopással gyanúsított tolmács a Telexnek: Végig ott volt a toll a kezemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]