[{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet a budapesti Damjanich utcában hoznak létre. Az eseményen Erzsébetvárosa polgármestere jelképesen átadta az új épület kulcsát az SZFE hallgatóinak, és közölte: a kormány elűzte őket a régi egyetemükről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet...","id":"20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8fa6a-6383-4f5c-bb79-f763fc3c44d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"Freeszfe: Átvették az SZFE felmondott tanárai és hallgatói az egyesület új épületének kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","shortLead":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","id":"20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec7ff50-a26f-43e2-b0d2-b0cff0815de0","keywords":null,"link":"/elet/20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Egy 116 éves nővér győzte le a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves egyetemista tavaly lett öngyilkos, szülei most perelnek. ","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves...","id":"20210209_Robinhood_Kearns_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8373d-6c3f-498a-a39f-0b417757ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Robinhood_Kearns_per","timestamp":"2021. február. 09. 13:50","title":"Beperli a tőzsdeappot a család, miután fiuk feltehetően egy téves adat miatt lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket kimondottan üdítőitalok miatt szerzett be a korábbi tulajdonos.","shortLead":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket...","id":"20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd7e1be-895f-4e71-a6b9-e533c11a96e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","timestamp":"2021. február. 08. 11:35","title":"G7: Még az is lehet, hogy Mészárosék a Pepsit fogják dobozolni a legújabb üzemükben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat.","shortLead":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március...","id":"20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aafb65-36f7-49ae-a78c-a6ff2cc48116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","timestamp":"2021. február. 08. 09:03","title":"Ez az amerikai légierő új vadászgépe – teljesen digitális kabinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek a Hold felszínén.","shortLead":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek...","id":"20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e03e7fc-519f-4c46-90a1-d4172e53ac3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","timestamp":"2021. február. 08. 10:03","title":"93 millió dolláros Hold-szerződést írt alá a NASA ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri a gyerekeinket. A Hallgasd meg! című könyv – amelyből most egy szerkesztett részletet közlünk – egyszerűen követhető módszereket ígér a gyereknevelés olyan mindennapos kihívásaihoz, mint amilyen például a hiszti, vagy a sírás.\r

","shortLead":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri...","id":"20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b482c-8c09-4cc2-b785-773b53a38d89","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","timestamp":"2021. február. 08. 13:18","title":"Szidás, kiabálás, büntetés? Van egy jobb módszer a hisztiző gyerek lenyugtatására!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati projektekre menne.","shortLead":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati...","id":"20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377050b0-359a-4d02-9318-dc16d2512a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","timestamp":"2021. február. 09. 11:17","title":"A kormány csak unióspénz-morzsákat enged Budapestre, azokat is főleg a saját projektjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]