Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","shortLead":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","id":"20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9a9922-e89c-486b-b7f3-9a20bb63e2af","keywords":null,"link":"/360/20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","timestamp":"2021. február. 12. 19:00","title":"Seven Leaders címmel készítene musicalt a honfoglalásról a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el, hogy április-május környékén kezdődhet a tömeges oltás. ","shortLead":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el...","id":"20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb42ca-4385-44a1-a4e7-6ecd77bd5649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 13. 16:29","title":"Zupkó Gábor: A magyar kormány tisztában volt vele, hogy kevesebb vakcina érkezik márciusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88a8edf-61e0-4d55-89ce-4fa166fd57a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Malcolm és Marie próbára teszi a néző türelmét, de vannak vitathatatlan értékei, és egy fontos magyar közreműködője.","shortLead":"A Malcolm és Marie próbára teszi a néző türelmét, de vannak vitathatatlan értékei, és egy fontos magyar közreműködője.","id":"202106_film__dramai_fogadtatas_malcolm_es_marie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88a8edf-61e0-4d55-89ce-4fa166fd57a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556cf86-e1bd-4058-ae13-56123d934fe4","keywords":null,"link":"/360/202106_film__dramai_fogadtatas_malcolm_es_marie","timestamp":"2021. február. 13. 08:30","title":"Egy kritikavárásról szóló megosztó film kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a radikálisnak vélt ígéreteket a fegyvertartás szigorításáról.","shortLead":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek...","id":"20210213_michigan_fegyverbolt_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f585a1-a8c6-4202-82d7-7054b04efdd5","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_michigan_fegyverbolt_biden","timestamp":"2021. február. 13. 15:00","title":"Egy fegyverbolt nyilatkozatot kér a vásárlóitól arról, hogy nem Joe Bidenre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17450c57-a952-4d07-944a-be47a81a44a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két megyével arrébb kapták el a nőt, akit végül a rendőröknek kellett megnyugtatni.","shortLead":"Két megyével arrébb kapták el a nőt, akit végül a rendőröknek kellett megnyugtatni.","id":"20210213_autosuldozes_kentucky_oleles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17450c57-a952-4d07-944a-be47a81a44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7505f17-284f-4726-95c1-425de12ef18b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_autosuldozes_kentucky_oleles","timestamp":"2021. február. 13. 14:21","title":"Öleléssel végződött egy autós üldözés Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását, amely éppen azt bizonyítja, hogy volt vásárlási szándék, csak a kormányhivatal közbelépett - nem tudni, mikor.","shortLead":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását...","id":"20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6642d5-69ed-4843-92c5-40692d93c8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","timestamp":"2021. február. 13. 18:30","title":"Épp a Magyar Nemzetből derül ki, hogy Rogán Barbara és családja tényleg meg akarta venni a földbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0694e8-7fc4-4b61-b3a3-e02ab19ce194","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vércukormérésre ugyan nem tették alkalmassá a Fitbit mobil appot, azonban az amerikai felhasználók egy új funkciót kaptak bele, amellyel nyomon követhetik vércukorszintjül alakulását, és az ebből adódó következtetéseket.","shortLead":"Vércukormérésre ugyan nem tették alkalmassá a Fitbit mobil appot, azonban az amerikai felhasználók egy új funkciót...","id":"20210214_vercukorszint_koveto_funkcio_fitbit_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0694e8-7fc4-4b61-b3a3-e02ab19ce194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a976cdf8-c89c-4dac-816e-b99639cb6017","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_vercukorszint_koveto_funkcio_fitbit_app","timestamp":"2021. február. 14. 14:03","title":"Új funkció érkezik a Fitbit-használóknak: naplózható a vércukorszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","shortLead":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","id":"20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8aad2-d69b-48d9-9d82-d607cc36b7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","timestamp":"2021. február. 12. 18:56","title":"Magyarország az egyik esélyes a Rivian elektromosautó-gyárának helyszíneként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]