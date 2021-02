Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","shortLead":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","id":"20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37786b68-8d10-4183-876a-eca867062836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2021. február. 13. 12:05","title":"Varga Mihály: A hitelminősítők bíznak a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","id":"20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f984b7-62da-423e-8b63-f2b3f0a0d4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","timestamp":"2021. február. 13. 14:01","title":"Olyan hideg van, hogy több autópálya burkolata is megrongálódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be42cd2-0220-45c9-896a-be6a691c72aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több városi ember próbálkozna növénytermesztéssel, de sokan belebuknak, mert egyszerűen nem értenek hozzá eléggé, és nincs is idejük kitanulni a fortélyait. Ezen segítene egy belga vállalkozás.","shortLead":"Egyre több városi ember próbálkozna növénytermesztéssel, de sokan belebuknak, mert egyszerűen nem értenek hozzá eléggé...","id":"202106_orokbe_fogadott_zoldsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be42cd2-0220-45c9-896a-be6a691c72aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5aefcb-0723-41e0-8fbd-dd075bf59a5c","keywords":null,"link":"/360/202106_orokbe_fogadott_zoldsegek","timestamp":"2021. február. 14. 08:15","title":"Talpalatnyi természet: örökbefogadással oldják meg a hobbikertészek gondjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","shortLead":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","id":"20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6b6540-cd66-454b-9f95-3c81ee273725","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","timestamp":"2021. február. 14. 10:53","title":"Korszerűsítik a Kaposvár Plázát, még idén nyáron nyithat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","shortLead":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","id":"20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292e629-423c-4874-8de7-6890a01c27eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","timestamp":"2021. február. 13. 10:58","title":"Szputnyik vakcinagyár indulhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854eef9a-f04e-4831-9cf6-8db84b5564cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a 911-esből nagyon kevés készült, ráadásul ezt a példányt az elmúlt évtizedekben alig használták.","shortLead":"Ebből a 911-esből nagyon kevés készült, ráadásul ezt a példányt az elmúlt évtizedekben alig használták.","id":"20210214_szuperritka_alig_hasznalt_regi_porsche_911_gt2_bukkant_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=854eef9a-f04e-4831-9cf6-8db84b5564cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff828e8-1794-416e-92d9-1c5849503c02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_szuperritka_alig_hasznalt_regi_porsche_911_gt2_bukkant_fel","timestamp":"2021. február. 14. 06:41","title":"Szuperritka, alig használt régi Porsche bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott. A hatodik ellenőrzött járművezető eltiltás hatálya alatt közlekedett egy kisteherautóval.","shortLead":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott...","id":"20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca286bcd-a549-46ea-a73a-8514778d22be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","timestamp":"2021. február. 14. 11:28","title":"Nemcsak ittas volt, de jogsival sem rendelkezett egy 19 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]