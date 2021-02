Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","shortLead":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","id":"20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d978db-7c74-459a-ab63-c3eeb14798bb","keywords":null,"link":"/elet/20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","timestamp":"2021. február. 15. 11:27","title":"Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"MTI/Reuters","category":"tudomany","description":"Továbbra is nagy a feszültség Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is nagy a feszültség Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20210214_Kina_Washingtonnak_nem_kellene_ujjal_mutogatnia_azokra_akik_tamogattak_a_WHOt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0948033e-03bf-43cf-a552-caed29f81eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kina_Washingtonnak_nem_kellene_ujjal_mutogatnia_azokra_akik_tamogattak_a_WHOt","timestamp":"2021. február. 14. 09:19","title":"Kína: Washingtonnak nem kellene ujjal mutogatnia azokra, akik támogatták a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat, hogy az ellenzék gyenge és szétszórt.","shortLead":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat...","id":"20210215_Inog_a_lengyel_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1650ff90-0dd2-4905-a8d4-aaa0ef01d5a1","keywords":null,"link":"/360/20210215_Inog_a_lengyel_kormany","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Önállósodni kezdtek Kaczynski szövetségesei, inog a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

","shortLead":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

","id":"20210214_Pszichoaktiv_drog_level_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42cced5-3fdb-4e78-82af-2747b2739348","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Pszichoaktiv_drog_level_borton","timestamp":"2021. február. 14. 16:21","title":"Droggal átitatott levelet küldött a börtönbe unokatestvérének egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","shortLead":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","id":"20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85899430-0222-4a62-bcec-3b291a1a6535","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","timestamp":"2021. február. 15. 15:52","title":"Különleges dokumentumfilm készül a Prodigyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","shortLead":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","id":"202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c175d3-a393-447b-91b8-2159e35e024d","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","timestamp":"2021. február. 14. 11:15","title":"Létezik költői és meditatív állatvédelem, ez a film a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370cfd4-271a-4df7-a0fc-7a6185202d45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó V8-as motorral szerelt sportszedán nem kér elnézést az Autobahnon.","shortLead":"A biturbó V8-as motorral szerelt sportszedán nem kér elnézést az Autobahnon.","id":"20210216_igy_szaguld_az_autopalyan_az_580_loeros_uj_maserati_ghibli_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370cfd4-271a-4df7-a0fc-7a6185202d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712b27a-c223-4bc4-b023-a3c23b74ce56","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_igy_szaguld_az_autopalyan_az_580_loeros_uj_maserati_ghibli_video","timestamp":"2021. február. 16. 06:41","title":"Így száguld az autópályán az 580 lóerős új Maserati – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]