Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","shortLead":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","id":"20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e19d5-3854-42d6-b08b-68c2d22155e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","timestamp":"2021. február. 17. 13:59","title":"Elektromosautó-márka lesz a Ford Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is hatalmas különbségek vannak a hazai jövedelmek között. ","shortLead":"Továbbra is hatalmas különbségek vannak a hazai jövedelmek között. ","id":"20210217_Tobb_mint_ketmillio_magyar_kap_a_letminimumhoz_sem_elegendo_jovedelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3dc8e9-ac20-4168-87b1-950dd56fedf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Tobb_mint_ketmillio_magyar_kap_a_letminimumhoz_sem_elegendo_jovedelmet","timestamp":"2021. február. 17. 06:44","title":"Több mint kétmillió magyar kap a létminimumhoz sem elegendő jövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érettségizőknek a 2023/2024-es tanévtől kezdve már projektfeladatokkal is számolniuk kell a vizsgán.","shortLead":"Az érettségizőknek a 2023/2024-es tanévtől kezdve már projektfeladatokkal is számolniuk kell a vizsgán.","id":"20210216_erettsegi_vizsgak_kovetelmeny_emmi_modositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438e3a8e-5a52-4476-9c0d-3c02dd749c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_erettsegi_vizsgak_kovetelmeny_emmi_modositas","timestamp":"2021. február. 16. 11:18","title":"Megújulnak 2023-tól az érettségi vizsgák követelményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","shortLead":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","id":"20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d685d-d3b6-464a-8c39-50626e26e4fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","timestamp":"2021. február. 16. 17:37","title":"Vegán KitKatet ad ki a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Karácsony csatázik, Gyurcsány bejelent, támad a vírus és szélsőjobb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán és Karácsony csatázik, Gyurcsány bejelent, támad a vírus és szélsőjobb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210216_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367e7d8-015d-4b06-9c45-991e01f3cf8d","keywords":null,"link":"/360/20210216_Radar360","timestamp":"2021. február. 16. 08:00","title":"Radar360: Kivéreztetés, előválasztás, harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8331305c-8e44-4b58-8a77-072747ecf9f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

","shortLead":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

","id":"20210216_szentlelek_ter_obuda_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8331305c-8e44-4b58-8a77-072747ecf9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364897f-c5b6-4344-a6c9-a1429ae386a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_szentlelek_ter_obuda_felujitas","timestamp":"2021. február. 16. 18:56","title":"Ilyen lehet majd a megújult Szentlélek tér – látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","shortLead":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","id":"20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cf318a-e483-43e0-8194-e28ac49e03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","timestamp":"2021. február. 17. 19:51","title":"A KDNP-s Vejkey Imre szerint érzékenyítik a magyar bírákat a keresztény értékekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik abból, amit ígértek.","shortLead":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik...","id":"20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d08136-20de-48ca-919e-47126cdffb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 17. 18:15","title":"Reuters: A Pfizer tízmillió vakcinával lóg az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]