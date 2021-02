Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","shortLead":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","id":"20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce068ebb-f090-408e-9c80-6e6e3e603aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","timestamp":"2021. február. 16. 21:23","title":"Pert indítottak Trump ellen, mert a vád szerint megsértett egy Ku Klux Klan-ellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","shortLead":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","id":"20210217_elozes_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dea406-65e8-434e-9f82-94576c3ffd65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_elozes_kozossegi_media","timestamp":"2021. február. 17. 19:28","title":"A közösségi médiára feltöltött videóból azonosították az életveszélyes előzőt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df253-ff78-4400-90a5-7c6e3a6c9225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haragonics Sári és Dér Asia filmje március 11-étől elérhető. ","shortLead":"Haragonics Sári és Dér Asia filmje március 11-étől elérhető. ","id":"20210218_Magyar_szivarvanycsaladrol_szolo_dokumentumfilm_jon_az_HBOra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df253-ff78-4400-90a5-7c6e3a6c9225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc65ab-2377-4b81-80c0-2919a6a13046","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Magyar_szivarvanycsaladrol_szolo_dokumentumfilm_jon_az_HBOra","timestamp":"2021. február. 18. 10:33","title":"Magyar szivárványcsaládról szóló dokumentumfilm jön az HBO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfinek azért is felelnie kell, mert molesztált egy 13 éves fiút a badacsonyi strandon.","shortLead":"Az 51 éves férfinek azért is felelnie kell, mert molesztált egy 13 éves fiút a badacsonyi strandon.","id":"20210217_Kiskoru_meztelen_kep_gyermekpornografia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02cd75-479c-4c11-91de-3ef16091ac32","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Kiskoru_meztelen_kep_gyermekpornografia","timestamp":"2021. február. 17. 10:16","title":"Egy gyereknek fizetett egy férfi, hogy meztelen képeket készíthessen róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","shortLead":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","id":"20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cf318a-e483-43e0-8194-e28ac49e03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","timestamp":"2021. február. 17. 19:51","title":"A KDNP-s Vejkey Imre szerint érzékenyítik a magyar bírákat a keresztény értékekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","shortLead":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","id":"20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0850c6-7ab9-42b0-a98a-9e4343a4e685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","timestamp":"2021. február. 16. 22:14","title":"Hatalmas lakópark épül a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639a2462-f17a-4e94-a1ab-0d4fc193c5aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozatában a kijárási tilalmat a mozgás és a magánélet szabadságához való jog messzemenő megsértésének nevezte.","shortLead":"Határozatában a kijárási tilalmat a mozgás és a magánélet szabadságához való jog messzemenő megsértésének nevezte.","id":"20210216_birosag_kijarasi_tilalom_hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639a2462-f17a-4e94-a1ab-0d4fc193c5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3db527-1dba-482e-9906-82664b4bf0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_birosag_kijarasi_tilalom_hollandia","timestamp":"2021. február. 16. 17:32","title":"Elvérzett a holland kijárási tilalom a hágai bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]