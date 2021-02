Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És nem is kicsivel: az alma kilójáért például 30 százalékkal kell többet fizetni.","shortLead":"És nem is kicsivel: az alma kilójáért például 30 százalékkal kell többet fizetni.","id":"20210219_nyugijasok_nyugdij_elelmiszerarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9171ac8b-537f-4369-947c-4eab5a0f4b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_nyugijasok_nyugdij_elelmiszerarak","timestamp":"2021. február. 19. 12:19","title":"A nyugdíjasok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek közül szinte mindegyik drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér László szerint a 2022-es választási kampány piszkosabb lesz és aljasabb, mint valaha.","shortLead":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér...","id":"20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f325b3-44b0-4fa8-b941-0789e5b1821f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","timestamp":"2021. február. 20. 08:37","title":"Kövér László: Nem akarunk erkölcsrendőrséget felállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f19dc3-0ed7-447f-8af6-925047330ae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője Facebookon kéri az emberek segítségét a szervezet túléléséhez. ","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője Facebookon kéri az emberek segítségét a szervezet túléléséhez. ","id":"20210219_kivereznek_a_kutyasmentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6f19dc3-0ed7-447f-8af6-925047330ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7ba62-c79c-4fcc-ae49-d228bbd62717","keywords":null,"link":"/elet/20210219_kivereznek_a_kutyasmentok","timestamp":"2021. február. 19. 16:33","title":"A járvány miatt elfogytak a forrásaik, most a kutyás mentők szorulnak megmentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. ","shortLead":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta...","id":"20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ded9ec-9e99-4d7a-926b-de13f752b00c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","timestamp":"2021. február. 20. 11:43","title":"Börtönbe kell vonulnia Alekszej Navalnijnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást kell biztosítania az önkormányzatoknak. Ketten nyújtottak be különvéleményt.","shortLead":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást...","id":"20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ad7900-07a0-428a-9ca0-75612419d630","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","timestamp":"2021. február. 19. 14:45","title":"A gödi különleges övezet az Ab szerint rendben van, de ehhez adott egy kis szépségtapaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7713e00-26e4-49d8-8ee1-c06e2b6d168e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gerincvelő-eredetű izomsorvadásban szenvedő betegek ingyen kaphatják a készítményt.\r

","shortLead":"A gerincvelő-eredetű izomsorvadásban szenvedő betegek ingyen kaphatják a készítményt.\r

","id":"20210219_Magyarorszag_felnott_SMAbetegek_kezelese_Spinraza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7713e00-26e4-49d8-8ee1-c06e2b6d168e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f391da12-9c2c-41c6-a9f3-04e3d661db98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Magyarorszag_felnott_SMAbetegek_kezelese_Spinraza","timestamp":"2021. február. 19. 21:01","title":"Magyarországon is elindulhat a felnőtt SMA-betegek kezelése a Spinraza injekcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban a kormány számos területen hozott olyan döntéseket, melyek az állampolgárok magánszférájába avatkoznak közvetlenül. Ehhez az államnak joga van a legfejlettebb demokráciákban is. Hol a határ? ","shortLead":"Az elmúlt időszakban a kormány számos területen hozott olyan döntéseket, melyek az állampolgárok magánszférájába...","id":"20210220_Fulke_Hol_jelolheti_ki_az_allam_a_maganeletunk_hatarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d534ef6b-4817-49c5-b237-7b0455096b85","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Fulke_Hol_jelolheti_ki_az_allam_a_maganeletunk_hatarait","timestamp":"2021. február. 20. 10:00","title":"Fülke: Hol jelölheti ki az állam a magánéletünk határait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","shortLead":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","id":"20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58014d5a-6092-4abf-88f2-d16814b76eb4","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2021. február. 20. 07:55","title":"Sűrű ködbe borult az ország, figyelmeztetést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]