A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog segíteni, amíg saját vakcinája nem készül el.

Saját koronavírus elleni vakcinájának klinikai tesztelésébe kezdett a Sanofi – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján a gyártó. A francia cég a brit GlaxoSmithKline vállalattal fejlesztett közösen fehérjealapú oltóanyagot a koronavírus ellen. A Sanofi bejelentése után azonban tartogatott még egy másik hírt is: amíg a saját oltóanyaguk klinikai tesztjei zajlanak, addig a Johnson and Johnson vakcináját is gyártani fogják az üzemükben. Mint mondták, a közép-franciaországi Lyon közelében lévő gyárukban fognak havonta 12 millió dózisnyi vakcinát flakonozni.

A Sanofi nem először engedi át gyártósorait közvetlen konkurenciájának: korábbi bejelentésük szerint 2021 nyarán 125 millió dózisnyi Pfizer/BioNTech vakcinát fognak gyártani frankfurti üzemükben. A francia gyártó azonban korántsem önként engedi át a gyártósorait: korábban a francia kormány többször is felszólította a gyártót, hogy segítsen be a Pfizer készítményének előállításába, ugyanis az Európai Unió tagállamai minél hamarabb szeretnék kézhez kapni a tőlük megrendelt adagokat is.

