[{"available":true,"c_guid":"02fb43f5-6169-4c2a-a37c-093a1d75ecea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő segítségével néztük át a februári lehetőségeket.","shortLead":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő...","id":"20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fb43f5-6169-4c2a-a37c-093a1d75ecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a5c6e-90a0-4736-be91-bf3c219f4402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","timestamp":"2021. február. 22. 11:55","title":"Akár havi 100 ezer forintért is miénk lehet a magyarok legkeresettebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58305ac7-e911-405d-ba74-ec6205d83b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős károkat, de akár tragédiát is okozhat egy-egy lerepülő hódarab.","shortLead":"Jelentős károkat, de akár tragédiát is okozhat egy-egy lerepülő hódarab.","id":"20210221_Oriasi_erovel_csapodott_a_hodarab_a_szelvedobe__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58305ac7-e911-405d-ba74-ec6205d83b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c78031c-1ae2-45bf-acb0-e5b934f228c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Oriasi_erovel_csapodott_a_hodarab_a_szelvedobe__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:41","title":"Tökéletesen mutatja ez a videó, miért kell letakarítani a havat indulás előtt az autónkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között.","shortLead":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között.","id":"20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6cd5aa-b290-4c15-b88b-22fc5068c688","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 22. 09:03","title":"Koronavírus: második napja 50 alatt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3536e-e8c4-4455-af6a-3ca54d0fa7b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több eszközt is bemutathat az Apple egy márciusi eseményén. Többek között nagysikerű vezeték nélküli fülhallgatójának újabb generációját. Az AirPods 3-at.","shortLead":"Több eszközt is bemutathat az Apple egy márciusi eseményén. Többek között nagysikerű vezeték nélküli fülhallgatójának...","id":"20210220_apple_airpods3_fulhallgato_bemutato_marcius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f3536e-e8c4-4455-af6a-3ca54d0fa7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464825e4-e680-41c7-b835-0de0a1c7954f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_apple_airpods3_fulhallgato_bemutato_marcius","timestamp":"2021. február. 20. 16:03","title":"Márciusban jöhet az új AirPods az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e35a11-277d-4ea4-9526-d946fa09221e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél gyorsabb és megbízhatóbb tesztelés kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alakulásában. Az egyik amerikai cég olyan tesztet fejleszt, melynek az értékelésébe az okostelefont is bevonja.","shortLead":"A minél gyorsabb és megbízhatóbb tesztelés kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alakulásában. Az egyik amerikai cég...","id":"20210221_kroger_health_gauss_surgical_okostelefon_covid_antigen_gyorsteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0e35a11-277d-4ea4-9526-d946fa09221e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ebcc2-dde3-4860-88a1-a81a30bbdddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_kroger_health_gauss_surgical_okostelefon_covid_antigen_gyorsteszt","timestamp":"2021. február. 21. 08:03","title":"Engedélyezésre vár: telefon segítené a Covid-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni a Fideszt? Vélemény. ","shortLead":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni...","id":"20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f096-f0df-4b34-90ac-f9066bd47ee8","keywords":null,"link":"/360/20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","timestamp":"2021. február. 22. 13:00","title":"Nagy Iván László: A Momentum mostanra vesztette el mindazt, ami valaha vonzóvá tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember óta kerestek.","shortLead":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember...","id":"20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91225d4-6e58-4ced-83fa-25792d1a30ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","timestamp":"2021. február. 22. 06:19","title":"Körözött magyar bűnözőket fogtak el Olaszországban és Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]