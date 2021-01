Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el a koronavírus-járványban.","shortLead":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el...","id":"20210126_leggazdagabb_futballklubok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad697af-9a9a-4b82-b21f-ba962070d027","keywords":null,"link":"/sport/20210126_leggazdagabb_futballklubok","timestamp":"2021. január. 26. 17:14","title":"Leggazdagabb futballklubok: a Barcelona egy hajszállal előzi a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","id":"20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda482b-c06e-4c58-9b7b-1ebbf96a45b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","timestamp":"2021. január. 25. 19:06","title":"Halálra gázolt a vonat egy nőt Dorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","shortLead":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","id":"20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87e730f-7b65-45ff-a5c3-d260b4df8c3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","timestamp":"2021. január. 26. 15:15","title":"A teljes utcai világítást környezet-, alvás- és rovarbarátra cserélik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641","c_author":"HVG","category":"360","description":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","shortLead":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","id":"202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f45838-5fee-4e4a-8b9f-0fc866807e53","keywords":null,"link":"/360/202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Méz-királynő – Páratlan felvételek egy bámulatra és irigylésre méltóan tiszta életről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953da238-b9d7-4b64-8450-027f35e35f81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek nem elégedettek, van, aki elutasítja a megoldást. ","shortLead":"A szakszervezetek nem elégedettek, van, aki elutasítja a megoldást. ","id":"20210125_Ma_alairjak_a_megallapodast_a_2021es_minimalberrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953da238-b9d7-4b64-8450-027f35e35f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e2680a-0fa9-44d7-9004-b088d736a1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ma_alairjak_a_megallapodast_a_2021es_minimalberrol","timestamp":"2021. január. 25. 05:45","title":"Ma aláírják a megállapodást a 2021-es minimálbérről, kétszer emelkedhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","shortLead":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","id":"20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087d4d8d-a520-447e-9e65-a015d1d8e30e","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2021. január. 26. 07:47","title":"Guardiolához hasonlította Dárdait Matthäus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont változtak a célok a Herthánál: az új befektető Bajnokok Ligájáról álmodik a német fővárosban, ehhez pedig pénzt sem sajnál adni.","shortLead":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont...","id":"20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67ab46-84d7-4c81-98d2-630d1795e1b6","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. január. 26. 17:15","title":"Magyar futballedző még nem kapott akkora lehetőséget, mint most Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben.","shortLead":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt...","id":"20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22358d4-c6ff-4940-aa91-adfe04f663b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]