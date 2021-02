Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210224_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3189d3f2-6320-4902-b373-430ac8450641","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. február. 24. 08:53","title":"Koronavírus: meghalt 102 beteg és 2855 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb lesz a beoltottak száma.","shortLead":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb...","id":"20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d7328-c5d5-453e-83bf-43d299dd5779","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","timestamp":"2021. február. 23. 17:57","title":"Orbán: A járványügyi szakértők szerint még nincs itt a nyitás ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. 