[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","shortLead":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","id":"20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ac4f-d403-4fd4-a32b-7ce6147fd74f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","timestamp":"2021. február. 23. 17:17","title":"Kiderült, mi okozta az orrfacsaró bűzt Budán a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a9320d-8eeb-4af6-804c-4873d8f50143","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még novemberben csapódott be Enköping közelében, két geológus most megtalálhatta a fő darabját.","shortLead":"Még novemberben csapódott be Enköping közelében, két geológus most megtalálhatta a fő darabját.","id":"20210223_meteorit_svedorszag_enkoping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a9320d-8eeb-4af6-804c-4873d8f50143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf283f9-dc92-48e5-aff8-c172cf3c9c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_meteorit_svedorszag_enkoping","timestamp":"2021. február. 23. 17:03","title":"Tizennégy kilós meteoritot találtak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc tüntető elfogásában és megkínzásában.","shortLead":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc...","id":"20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdb0f2-f40f-4b1f-8bb6-a76d984c5d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","timestamp":"2021. február. 24. 14:50","title":"Megszületett az első ítélet Németországban a szíriai polgárháborúban elkövetett bűncselekmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711d524-8fbc-4f0d-883b-2f902a3008c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az előzetes felmérései alapján azt preferálja, hogy Brisbane-ben legyen a 2032-es olimpia.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az előzetes felmérései alapján azt preferálja, hogy Brisbane-ben legyen a 2032-es...","id":"20210224_olimpia_2032_brisbane","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e711d524-8fbc-4f0d-883b-2f902a3008c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e93b0f3-1b28-447f-abe7-d76a289957eb","keywords":null,"link":"/sport/20210224_olimpia_2032_brisbane","timestamp":"2021. február. 24. 20:55","title":"Könnyen lehet, hogy eddig tartott a 2032-es budapesti olimpia álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög kormány ezzel próbálja menteni az idei turistaszezont.","shortLead":"A görög kormány ezzel próbálja menteni az idei turistaszezont.","id":"20210223_gorogorszag_vakcina_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4a71b-de5b-4ff5-9ce0-6069c1814e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_gorogorszag_vakcina_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 23. 11:31","title":"Vakcinaigazolványt vezetett be Görögország, elsőként az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","shortLead":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","id":"20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c776912-324f-4ac1-92eb-7c0fd93f613f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","timestamp":"2021. február. 23. 10:31","title":"Ezek most a legmegbízhatóbb autómárkák – a Tesla inkább kihagyta felmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b621b672-9420-4b26-8506-b007c4ea2e48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. ","shortLead":"Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. ","id":"20210224_itt_a_megujult_plugin_hibrid_mitsubishi_outlander","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b621b672-9420-4b26-8506-b007c4ea2e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4569c2ad-a2d4-41f7-adbe-8caf411278ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_itt_a_megujult_plugin_hibrid_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 24. 07:59","title":"Itt a megújult plugin hibrid Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már tudjuk: ez csak annyiban igaz, hogy mindkettő elsősorban az idősek körében szedi az áldozatait. Az összehasonlítást ugyanakkor megnehezíti, hogy hivatalos magyar adatok legfeljebb az „influenzaszerű” megbetegedésekről vannak.","shortLead":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már...","id":"20210224_Influenza_vs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f76e064-5abe-4bc0-adbc-285baaa3f4f7","keywords":null,"link":"/360/20210224_Influenza_vs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 15:05","title":"Influenza vs. koronavírus: nehéz összehasonlítani a számokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]