Vasárnap másodszor is több mint száz oroszországi városban tüntettek a január 17-én, Németországból való hazatérte után azonnal őrizetbe vett orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. A hatóságok sokkal keményebben léptek fel, mint múlt szombaton: miközben már több mint négyezer embert vettek őrizetbe, Szentpéterváron az egyenruhások durván nekiestek a tiltakozóknak. Az őrizetbe vettek között ismét ott van Navalnij felesége, Julija Navalnaja.

A legújabb jelentések szerint már ismét több mint 3500 embert vettek őrizetbe az orosz rendőrök – a múlt szombaton összesen 3500 embert vittek el – s az egyenruhások zavarják a tüntetésekről beszámoló független újságírókat is. Egy fotós ellen elektrosokkolót használtak a rendőrök, a megtámadott férfi feje be is tört. A hatóságok már a felvonulások előtt elkezdték az őrizetbevételeket, a hatóságok a szervezőket próbálták meg elvinni, hogy ezzel megakadályozzák a tiltakozók közötti koordinációt. Moszkva egyik főutcáján, a Tverszkaján meg nem erősített források szerint egy ember leöntötte magát benzinnel és felgyújtotta magát.

Szentpéterváron a szemtanúk szerint jóval többen gyűltek össze, mint a múlt hétvégén, és a tömeg annak ellenére nem oszlott fel, hogy Navalnij vezette korrupcióellenes alapítvány, az FBK emberei is arra kérték őket, hogy a felvonulás végeztével mindenki menjen haza. Több ezren viszont ennek ellenére az egyik színház épületéhez vonultak, ahol összecsapások törtek ki a rendfenntartók is a tüntetők között.

Moszkvában is taktikát váltottak az ellenzékiek, míg múlt szombaton az egész demonstráció az egyik belvárosi téren és annak közelében zajlott le, most a tüntetők több csoportban vonultak a városban. A tömeg például azon a téren gyűlt össze, ahol egymás mellett áll három nagy pályaudvar. Itt ugyancsak összetűzések törtek ki az egyenruhások és Navalnij hívei között. A videófelvételek szerint több ember ellen teljesen feleslegesen alkalmaztak a rendőrök elektronsokkolókat.

Tiltás minden áron

A hatóságok arra hivatkozva tiltották meg a tüntetéseket, hogy a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom az ellenzéki rendezvényekre is vonatkozik. Igaz, a járvány előtt sem engedélyezték a megmozdulásokat, 2018-ban például a forgalom akadályozására és egyéb indokokra hivatkoztak.

Bár a második tüntetésen is viszonylag nagy számú ellenzéki vett részt, egyértelműnek tűnik, hogy hosszabb távon – ha nem történik valami rendkívüli esemény – aligha lehet fenntartani a tiltakozás lendületét. Az ellenzéki mozgalom jövője szempontjából döntő lehet, mi történik majd február másodikán, amikor az illetékes moszkvai bíróság dönteni fog arról, hogy leltöltendővé alakítják-e át a Navalnijra 2014-ben kimondott feltételes börtönbüntetést. Az ítéletet állítólagos gazdasági bűncselekmények miatt hozták – Navalnij szerint politikai okok állnak az eljárás mögött – s most azért nyílt lehetőség az ellenzéki bebörtönzésére, mert megsértette a szabályokat: nem jelentkezett kéthetenként az orosz rendőrségen. Nem is tudott volna, hiszen Németországban lábadozott az ellene tavaly augusztusban a szibériai Tomszkban elkövetett idegmérges merényletből.

Navalnij egyébként február közepéig mindenképpen fogságban marad, akkor jár le az ellene január 17-én hozott 30 napos elzárás. És közben gyűlnek már a fogdákban szövetségesei is, akiket a hatóságok a járványügyi szabályok megsértése miatt ítéltek 10-15 napos büntetésre. Az ellenzékiek egy csoportja azon börtön elé vonult, ahol Navalnijt tartják fova és az emberek azt skandálták, "engedjétek el".

A Putyin-palota rejtélye

Az ellenzékiek annak ellenére is felvonultak, hogy a hatalom igyekszik minden eszközzel csökkenteni a január közepén nyilvánosságra hozott új Navalnij-videó hatását: ebben az ellenzéki blogger azt állította, hogy Vlagyimir Putyin barátai 400 milliárd forintnak megfelelő értékű „minikirályságot” építettek az orosz elnöknek. Néhány nappal a videó megjelenése után Putyin cáfolta, hogy az ő tulajdonában lenne a palota és a többi épület – Navalnijék egyébként ezt nem is állították, csak azt, hogy ő a valódi haszonélvező. Szombaton pedig előállt Putyin egyik gyermekkori barátja és dzsúdópartnere – és az utóbbi években sokmilliárdos vagyonra szert tett – Arkagyij Rotenberg, és közölte, övé a titokzatos épületegyüttes, és a célja, hogy ott apartmanhotelt nyisson.