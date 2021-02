Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át egy francia család magángyűjteményében volt.

\r

Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át...","id":"20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb064b-bfaa-42eb-b02b-426c4f8e7371","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","timestamp":"2021. február. 25. 09:10","title":"Soha nem látott Van Gogh-festményért lehet sok millió eurót fizetni Nem támad fel a Kispál és a Borz, de a két zenész egy online koncertre és egy új, közös dalra azért összeáll.","shortLead":"Nem támad fel a Kispál és a Borz, de a két zenész egy online koncertre és egy új, közös dalra azért összeáll.","id":"20210226_Ujra_egyutt_zenel_Kispal_Andras_es_Lovasi_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb0c9be-b7cc-464d-b8eb-c95d1dc83997","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ujra_egyutt_zenel_Kispal_Andras_es_Lovasi_Andras","timestamp":"2021. február. 26. 10:52","title":"Újra együtt zenél Kispál András és Lovasi András A sorozat négy epizódjában Canterbury érsekét alakította.","shortLead":"A sorozat négy epizódjában Canterbury érsekét alakította.","id":"20210226_Meghalt_A_koronabol_is_ismert_szinesz_Ronald_Pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb52f7b4-7c1d-45af-9f76-09c171debbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d729e716-776b-4967-8034-c3fbc6614c29","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Meghalt_A_koronabol_is_ismert_szinesz_Ronald_Pickup","timestamp":"2021. február. 26. 10:06","title":"Meghalt A koronából is ismert színész, Ronald Pickup A nemzetbiztonsági bizottság elnöke biztos abban, hogy eltávolítják a testület éléről.","shortLead":"A nemzetbiztonsági bizottság elnöke biztos abban, hogy eltávolítják a testület éléről.","id":"20210225_stummer_janos_tenyi_istvan_feljelentes_puskas_arena_alagut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19302559-063c-4e54-bbd7-0b85531dbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8b9fea-add8-476d-ad5c-da9f6d26f45f","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_stummer_janos_tenyi_istvan_feljelentes_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. február. 25. 11:21","title":"Feljelentették Stummer Jánost az alagutas információ miatt Egy új sorozatnak köszönhetően most kiderül.","shortLead":"Egy új sorozatnak köszönhetően most kiderül.","id":"20210226_Hogy_nezne_ki_Boris_Johnson_ha_Kenneth_Branagh_jatszana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0555c4c4-50a4-4b91-98ef-75ce82847e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efc81d-80bc-44a2-8c05-2757ba12bc40","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Hogy_nezne_ki_Boris_Johnson_ha_Kenneth_Branagh_jatszana","timestamp":"2021. február. 26. 09:01","title":"Hogy nézne ki Boris Johnson, ha Kenneth Branagh játszaná? Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","shortLead":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","id":"20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddc838e-134a-4d0e-a395-f2d9f7adcc74","keywords":null,"link":"/elet/20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","timestamp":"2021. február. 25. 17:29","title":"Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","shortLead":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","id":"20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783d6d1d-a7bc-45c2-9803-80d83412f507","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","timestamp":"2021. február. 26. 05:12","title":"Irán-barát milíciára mért csapást az Egyesült Államok Szíriában Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]