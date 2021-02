Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"285b981a-4b46-463c-b557-0706fb219d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet","shortLead":"Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet","id":"20210225_Hidegfront_idojaras_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=285b981a-4b46-463c-b557-0706fb219d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26390e4-91ca-4a0d-bab1-681d66ecb628","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Hidegfront_idojaras_homerseklet","timestamp":"2021. február. 25. 17:56","title":"A pénteki 20 fok után szombaton a hegyekben havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint nagyon sokan szeretnének vásárolni a Szputnyik V oltóanyagból.","shortLead":"A külügyminiszter szerint nagyon sokan szeretnének vásárolni a Szputnyik V oltóanyagból.","id":"20210225_Szijjarto_peter_szputnyikv_europai_unio_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf47c61-20af-4d6e-98d2-5f6259d62504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szijjarto_peter_szputnyikv_europai_unio_oltoanyag","timestamp":"2021. február. 25. 08:57","title":"Szijjártó: Több uniós tagállam kérte el Budapesttől Moszkva telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","shortLead":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","id":"20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a9d7a-4b7c-4ac6-8f15-c535b63842fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. február. 25. 21:45","title":"Altábornagy lett a TEK főigazgatója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi még 1994-ben késelt halálra egy embert, 24 évig nem bukkantak a nyomára.\r

","shortLead":"A férfi még 1994-ben késelt halálra egy embert, 24 évig nem bukkantak a nyomára.\r

","id":"20210224_Emberoles_borton_kozossegi_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1129927-c6e0-4f90-a5f0-69470de51cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Emberoles_borton_kozossegi_oldal","timestamp":"2021. február. 24. 17:49","title":"A közösségi oldalán szereplő kép buktatta le a 26 évvel ezelőtti gyilkosság elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","shortLead":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","id":"20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecca040a-75b3-417e-a8bb-835637e55995","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","timestamp":"2021. február. 24. 06:45","title":"Közel száz ember előtt zajlik a héten a külügy Misszióvezetői Értekezlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan októbertől lehet majd pályázni az ingyenes bérletekre.","shortLead":"Várhatóan októbertől lehet majd pályázni az ingyenes bérletekre.","id":"20210224_ingyenes_InterRail_berlet_discovereu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4063a0-5093-40d7-83af-96f0e9047092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ingyenes_InterRail_berlet_discovereu","timestamp":"2021. február. 24. 11:27","title":"1100 magyar fiatal kap idén az EU-tól ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915ea70b-b775-4e48-ab35-4e9ecc1f612d","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt az ellenzéki összefogás parlamenten kívüli pártja. A Momentum nemcsak előválasztási jelöltjeivel és programjával céloz a riválisaira, de korrupcióellenes imázsát is a többiek kárára erősítené. A leforrázott partnerek keresik a visszavágás módját.","shortLead":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt az ellenzéki összefogás parlamenten kívüli pártja. A Momentum...","id":"20210225_Momentum_FeketeGyor_elovalasztas_helyezkedes_ellenzeki_csapdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=915ea70b-b775-4e48-ab35-4e9ecc1f612d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68675567-079b-484a-b1f0-3ba7caab8a70","keywords":null,"link":"/360/20210225_Momentum_FeketeGyor_elovalasztas_helyezkedes_ellenzeki_csapdak","timestamp":"2021. február. 25. 11:00","title":"Fekete-Győr sokat csuklik: A Momentum nyomulása leforrázta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]