[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","id":"20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcbe3e2-7b73-472c-bdd1-aa789569bd58","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","timestamp":"2021. február. 26. 12:51","title":"Politico: Trócsányi perrel fenyegeti a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","shortLead":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","id":"20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4afb-c1ac-43fd-ae02-5c09e1de5d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Mit jelent, ha az MTI nem jelenti, avagy Kovács Zoltán és a beteg demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségi közlemény már majdnem kimondta azt is, hogy a férfi egy Free SZFE felirat miatt vágta meg a maszkot viselő nő arcát.","shortLead":"Az ügyészségi közlemény már majdnem kimondta azt is, hogy a férfi egy Free SZFE felirat miatt vágta meg a maszkot...","id":"20210227_szfe_keseles_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949b7a6-aa7b-46d6-a7ec-074f642cedd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_szfe_keseles_ugyeszseg","timestamp":"2021. február. 27. 12:09","title":"Fennállt a bűnismétlés veszélye, letartóztatták az SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","id":"20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df1ea80-d185-430e-97b5-088701ff4c12","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","timestamp":"2021. február. 27. 21:19","title":"Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12577e9d-7035-4e3e-a640-8b81493fc653","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Válaszút előtt álló nők a főszereplői a szerző Egyformák vagyunk című, a Katona online K:ortárs sorozatában február 27-én látható darabjának. A hogyan tovább kérdését a gendertémák iránt érdeklődő író is felteszi magának.","shortLead":"Válaszút előtt álló nők a főszereplői a szerző Egyformák vagyunk című, a Katona online K:ortárs sorozatában február...","id":"202108__szecsi_noemi_iro__szexizmusrol_hatteralkukrol__vedohalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12577e9d-7035-4e3e-a640-8b81493fc653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55b374-5f9b-48f2-bacf-791c5a5462c6","keywords":null,"link":"/360/202108__szecsi_noemi_iro__szexizmusrol_hatteralkukrol__vedohalo","timestamp":"2021. február. 26. 17:00","title":"Szécsi Noémi: Ha író vagyok, felelősséggel tartozom az olvasóimnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban, összességében már rosszabb volt a helyzet, mint a tavaszi első hullám idején.","shortLead":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban...","id":"20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fb4de-f847-4b52-98c7-99ae80e9c305","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","timestamp":"2021. február. 26. 13:58","title":"Valójában már többen vannak munka nélkül Magyarországon, mint a járvány kitörése óta bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta az egyeztető feleket.","shortLead":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta...","id":"20210226_sztrajk_continental_mako","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82394e4e-c233-4bb3-81b7-cacd77a37374","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 26. 05:54","title":"Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","shortLead":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","id":"20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d225f04f-4d14-49d7-a993-2c5adb3035fa","keywords":null,"link":"/elet/20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","timestamp":"2021. február. 27. 10:52","title":"Közös képpel állt ki hat magyarországi nagykövet a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]