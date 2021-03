Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 130-an haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Lefutottnak látszik, hogy Brisbane-é lesz a 2032-es olimpia
Már a német olimpiai bizottság szerepét betöltő szervezetnél sem gondolják, hogy máshol tarthatnák a játékokat. Ez számítógépben is sok: 18 GB RAM kerülhet az Asus legújabb telefonjába
Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone 5-be. Jogszerűen lőtték le az Újpesten rendőrökre támadó késelőt a vizsgálat szerint
A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban. Mészáros Lőrinc gázszerelős munkára vállalkozott
Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége. munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.
Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente
A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.
A csengeri örökösnő cáfolta az ügyészség szerint, hogy pénzt adott volna Kósának
A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag motivált feltevéseket arról, hogy szakszerűtlenül jártak volna el.