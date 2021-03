Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester hétfőn, a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Videóüzenetet tettek közzé az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői is. ","shortLead":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év...","id":"20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ae8d9-e346-44a8-b07d-7db42297e03c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","timestamp":"2021. március. 15. 12:15","title":"Karácsony Gergely: \"Szelíd forradalomra van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs is. Lackfi János Babérkoszorút kapott.","shortLead":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó...","id":"20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a324236-1585-41ba-9887-99ba131cdd33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","timestamp":"2021. március. 15. 12:06","title":"Kiváló Művész lett Nemcsák Károly és Mikó István, kitüntették az SZFE több új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","shortLead":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","id":"20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae099b6-69d1-4bcb-b723-be820daaf511","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","timestamp":"2021. március. 16. 13:27","title":"Zuhanó repülőgéppel ütközött egy autó Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne, hanem azért is, mert a nosztalgiára épít. A Pretend It’s a City című dokumentumfilm-sorozat akkor is vágyakozást ébreszt bennünk a régi, nyüzsgő Manhattan iránt, ha sosem jártunk ott, és minden percében eszünkbe juttatja, hogy milyen jó is volt, amikor még volt társaséletünk.","shortLead":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne...","id":"20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cd991-7a40-4530-a84a-437438d745ee","keywords":null,"link":"/elet/20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","timestamp":"2021. március. 15. 20:00","title":"Scorsese új sorozata úgy szórakoztat, ahogy kevesen tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért.","shortLead":"Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó...","id":"20210315_Oscardijra_jeloltek_Mundruczo_filmjenek_foszereplojetvanessakirbypiecesofawoman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ecf44f-1bc0-49c6-8d1e-857f0edc6b33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Oscardijra_jeloltek_Mundruczo_filmjenek_foszereplojetvanessakirbypiecesofawoman","timestamp":"2021. március. 15. 13:39","title":"Oscar-díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cf451-509c-49b4-976d-6e503f834a38","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szélenergiával, tengervízből állítana elő hidrogént a Siemens, forradalmasítva a robbanásszerű fejlődés előtt lévő ágazatot. Az EU is fontos szerepet szán a környezetkímélő fűtőanyagnak.","shortLead":"Szélenergiával, tengervízből állítana elő hidrogént a Siemens, forradalmasítva a robbanásszerű fejlődés előtt lévő...","id":"202106__hidrogen__europai_tervek__kulcs_azold_jovohoz__szellel_belelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75cf451-509c-49b4-976d-6e503f834a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1558958c-7a4a-4e35-8577-364cd9130619","keywords":null,"link":"/360/202106__hidrogen__europai_tervek__kulcs_azold_jovohoz__szellel_belelt","timestamp":"2021. március. 16. 15:00","title":"Zöld hidrogénnel kerülhetjük el a klímakatasztrófát, de nagyon sokba fog kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","shortLead":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","id":"20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d7d03e-bafa-47d0-8a44-85aedd5a83f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","timestamp":"2021. március. 16. 07:51","title":"Hatszor nyert lottón – ezzel magyarázza egy polgármester a helyieknek szemet szúró életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte? Spanyolországban egyre inkább nemmel válaszolnak erre a kérdésre, és igyekeznek visszaszerezni a vagyontárgyakat Franco tábornok famíliájától.","shortLead":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte...","id":"202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89472a25-bf01-47a6-94c9-75b2b8a3de94","keywords":null,"link":"/360/202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","timestamp":"2021. március. 15. 16:00","title":"Mesés vagyont hagyott hátra Franco tábornok, a spanyol állam visszaszerezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]