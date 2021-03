Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","id":"20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cdfb01-b2df-47c3-bc37-c4abdc2b65cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 22. 09:15","title":"189-en hunytak el, 1340 beteg lélegeztetőgépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","shortLead":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","id":"20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dc28cf-fc26-47f5-883d-c9ccc640b08d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","timestamp":"2021. március. 23. 13:42","title":"Balesetet szenvedett egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","shortLead":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","id":"20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f8917-474d-46cd-b9d6-740b887986d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"Müller: Két újabb keleti vakcinát engedélyezett az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","shortLead":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","id":"20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52670d-8082-4c36-9420-ce12ce513c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","timestamp":"2021. március. 22. 06:41","title":"Arany középút: kereken 400 lóerős lett az új BMW 540i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","shortLead":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","id":"20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59a25d-373e-4290-b719-b2cb050b2a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","timestamp":"2021. március. 22. 10:23","title":"Négy hónap emelkedés után végre csökken a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","shortLead":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","id":"20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb55071-904b-444c-a760-c48468c4e1e2","keywords":null,"link":"/sport/20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","timestamp":"2021. március. 22. 05:07","title":"A jég alatt, két fokos vízben úszott 103 métert egy finn nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem fejlesztenek.","shortLead":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem...","id":"20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a706c0-aa2e-4fac-9668-14b8ec49ca2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","timestamp":"2021. március. 22. 09:25","title":"A Volkswagen is elköszön a hagyományos motoroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]