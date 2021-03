Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","shortLead":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","id":"20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105ecf-d3a9-43e9-8d29-309b18729ad0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","timestamp":"2021. március. 24. 13:07","title":"Még keményebben ellenőrzi az EU a vakcinaexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer jöhet létre. Aki kimarad, az végleg lemarad.","shortLead":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer...","id":"20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10423c-92a3-4109-b3a3-b188c8b6eb8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","timestamp":"2021. március. 23. 11:15","title":"A kárpótláshoz hasonló mozgás indulhat meg hamarosan a földpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető vásárlókat.","shortLead":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető...","id":"20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b3a13-ae84-4c94-84c2-a0cd036dd704","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","timestamp":"2021. március. 23. 16:03","title":"John Cleese lerajzolta a Brooklyn hidat, 21,3 milliárd forintnyi dollárt akar érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A nyitásról szóló üzenetet sokan érthetik úgy, hogy valójában nincs olyan nagy baj, pedig most az lenne a megfelelő üzenet, hogy a következő néhány hetet még szánjuk rá a bezárkózásra – indokolta Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára, miért volt szükség javaslataikra a súlyosbodó járványhelyzet kezeléséhez. Az intenzív terápiás szakorvos szerint ha nem tartjuk be a szabályokat, eljuthatunk oda, hogy Európában már nem Bergamo, hanem valamelyik magyar nagyváros lesz az elrettentő példa.

","shortLead":"A nyitásról szóló üzenetet sokan érthetik úgy, hogy valójában nincs olyan nagy baj, pedig most az lenne a megfelelő...","id":"20210324_sved_tamas_interju_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf71e5-c0ab-48f1-9865-c8cf1a5447e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_sved_tamas_interju_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. március. 24. 11:00","title":"MOK-titkár: \"Úgy érezzük, a közvélemény és a döntéshozók jelentős része mintha nem fogná fel a baj mértékét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore együttes, az Architects új videoklipjét. A videó a For Those That Wish To Exist című album egyik dalához, a Meteorhoz készült, és mostanra már több mint félmillióan nézték meg.","shortLead":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore...","id":"20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a79805-207c-4795-bc36-f81d192b5207","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","timestamp":"2021. március. 23. 16:20","title":"Magyar csapat készítette, már félmillióan látták az Architects új videoklipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes szakácskönyvet tett közzé, amivel felvehetjük a kesztyűt a pazarlás ellen. ","shortLead":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes...","id":"20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c89cbd-c7b9-40a2-a5e6-dbd6217c83d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","timestamp":"2021. március. 23. 10:59","title":"Az IKEA ingyenes szakácskönyvet tett közzé arról, hogy hogyan főzzünk élelmiszer-hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey-nak, a Twitter tulajdonosának első üzenete nem helyettesíthető tokenként kelt el a Valuables nevű platformon.","shortLead":"Jack Dorsey-nak, a Twitter tulajdonosának első üzenete nem helyettesíthető tokenként kelt el a Valuables nevű...","id":"20210322_twitter_tweet_jack_dorsey_arveres_nft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53dcfc2-0237-4370-b067-9239e3b3ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_twitter_tweet_jack_dorsey_arveres_nft","timestamp":"2021. március. 22. 20:56","title":"Valaki 895 millió forintnyi dollárt fizetett a legelső Twitter-bejegyzésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]