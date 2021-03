Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","shortLead":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","id":"20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913729bd-02c1-4788-9c57-0f80bad7b0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 24. 07:34","title":"A Magyar Rezidens Szövetség elnöke szerint Orbán inasozása kiverte a biztosítékot a rezidenseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni. A Miniszterelnökség közzétette a látványterveket is.","shortLead":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni...","id":"20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a561da-92ae-4e0c-b71f-239e0529bf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","timestamp":"2021. március. 23. 14:09","title":"Így fognak kinézni a gödöllői HÉV megállói és az Örs vezér téri metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771669eb-e8c9-4cfb-a100-5d75c0754480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportág megújításáért is dolgozik majd, és azért, hogy az ökölvívás a 2024-es párizsi olimpián is ott lehessen.

","shortLead":"A sportág megújításáért is dolgozik majd, és azért, hogy az ökölvívás a 2024-es párizsi olimpián is ott lehessen.

","id":"20210323_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_kovacs_istvan_fotitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771669eb-e8c9-4cfb-a100-5d75c0754480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f175a4-d27a-4167-a0a1-15d1d4f5d85d","keywords":null,"link":"/sport/20210323_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_kovacs_istvan_fotitkar","timestamp":"2021. március. 23. 15:37","title":"Kovács Kokó István a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89182643-82ac-4d2c-9b9b-14528ed5eda6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A régi elittel elégedetlen szavazók kívülállóként választották El Salvador elnökévé az ifjú Nayib Bukelét, aki a hatalom ízére ráérezve illiberális eszközökhöz nyúlt.","shortLead":"A régi elittel elégedetlen szavazók kívülállóként választották El Salvador elnökévé az ifjú Nayib Bukelét, aki...","id":"202111_nayib_bukele_populista_sztarelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89182643-82ac-4d2c-9b9b-14528ed5eda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef9b42-970c-41da-95df-5013b924dafe","keywords":null,"link":"/360/202111_nayib_bukele_populista_sztarelnok","timestamp":"2021. március. 23. 16:00","title":"A fiatal latin-amerikai elnök beleszeretett a hatalomba, és visszaél azzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban a Covid miatt jelentkező hiányt. Haldoklók kezét fogják az utolsó pillanatokig, hozzátartozókat kísérnek elbúcsúzni, vagy egyszerűen segítenek az ápolóknak, ahol tudnak. Covid-osztályon dolgozó egyetemistákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a komoly veteránokat is megviselő körülményeket.



","shortLead":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban...","id":"20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3b05-b31c-450a-92b4-a8452328e4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","timestamp":"2021. március. 23. 20:00","title":"„Könyörögnek, hogy maradjak még, mert nem bírják elviselni a haláltudatot és a magányt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem a kormány által preferált szakok állnak a felvételizők vágy­álmainak középpontjában – derül ki a friss jelentkezési adatokból.","shortLead":"Nem a kormány által preferált szakok állnak a felvételizők vágy­álmainak középpontjában – derül ki a friss jelentkezési...","id":"20210324_Nekifutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebae1f-a6cf-4c49-9fff-eefedefff95e","keywords":null,"link":"/360/20210324_Nekifutas","timestamp":"2021. március. 24. 11:00","title":"A felsőoktatásban az ellenkezője történik annak, amit a kormány sikerpropagandája állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt, a berlini kormány pedig nem nagyon dicsekszik ezzel a német adófizetőknek.\r

","shortLead":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt...","id":"20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093bb2a-b320-4920-8602-1c9da491e071","keywords":null,"link":"/360/20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","timestamp":"2021. március. 23. 07:45","title":"Az EU-jog professzora a Die Weltben: \"A Polexit első lépéseit látjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]