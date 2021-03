Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22cedc1f-787b-443b-88d0-83074ad25a71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia már korábban is befészkelte magát a PowerPointba: a Presenter Coach tanácsokat adott a felhasználók prezentációt követve. Most újabb funkcióval bővült ez a képesség, tekintettel a videokonferenciák megnövekedett ázsiójára.","shortLead":"A mesterséges intelligencia már korábban is befészkelte magát a PowerPointba: a Presenter Coach tanácsokat adott...","id":"20210326_powerpoint_presenter_coach_uj_funkcio_testbeszed_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22cedc1f-787b-443b-88d0-83074ad25a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec39c22-913d-4af5-b5e6-83cf34f5aba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_powerpoint_presenter_coach_uj_funkcio_testbeszed_elemzes","timestamp":"2021. március. 26. 15:03","title":"Jól prezentálok a videohívásban? Megmondja a PowerPoint mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal ütötték a tartályukat.","shortLead":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal...","id":"20210326_polip_alom_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7de457-8413-408e-a840-5634973fc9d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_polip_alom_kutatas","timestamp":"2021. március. 26. 17:14","title":"Lehet, hogy a polipok is álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80ca3be-c414-4e81-8293-1a12626c55a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet azt mondani, hogy a világ legfontosabb séfversenye, a Bocuse d’Or szervezőinek ne lenne humora.","shortLead":"Nem lehet azt mondani, hogy a világ legfontosabb séfversenye, a Bocuse d’Or szervezőinek ne lenne humora.","id":"20210326_Bocuse_dOr_verseny_tema_2021_szakacsverseny_veres_istvan_sef_szell_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80ca3be-c414-4e81-8293-1a12626c55a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea53830-4551-4962-9f83-b285006dda6a","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Bocuse_dOr_verseny_tema_2021_szakacsverseny_veres_istvan_sef_szell_tamas","timestamp":"2021. március. 26. 11:23","title":"Meglepő, vicces és nagyon aktuális a legfontosabb szakácsverseny idei témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik a Kúria e heti döntéséből. Tóta W. Árpád szerint a magyar publicisták kihívásként tekintenek a döntésre. Az ítéletről egy videóban beszélgettünk az érintettel és a HVG jogi képviselőjével, Nehéz-Posony Katával.\r

\r

","shortLead":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik...","id":"20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3f3a23-3d61-4896-8a9c-52c0bc11e642","keywords":null,"link":"/360/20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","timestamp":"2021. március. 26. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha kell, állatmesékben írjuk meg, amit gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap egy birtokába került dokumentum szerint azt írja, hogy mintegy 2600 intenzív ágy van az országban, a kormány viszont jelenleg 3145-öt tart számon.

","shortLead":"A lap egy birtokába került dokumentum szerint azt írja, hogy mintegy 2600 intenzív ágy van az országban, a kormány...","id":"20210326_Lelegeztetogep_korhazi_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6013d3c-45e4-43da-9cdc-a19afa4a72fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Lelegeztetogep_korhazi_agy","timestamp":"2021. március. 26. 07:49","title":"Népszava: Kevesebb lélegeztetőgépes kórházi ágy lehet, mint amennyit a kormány említett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásványgyűjtő rendelt Olaszországból két kalcitdarabot, az jelezhetett be.","shortLead":"Egy ásványgyűjtő rendelt Olaszországból két kalcitdarabot, az jelezhetett be.","id":"20210325_Radioaktiv_csomag_asvany_posta_pazmand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce168b26-a2a9-4f6b-adbc-96bb5cb40a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Radioaktiv_csomag_asvany_posta_pazmand","timestamp":"2021. március. 25. 17:41","title":"Radioaktív csomagot jelzett a posta készüléke Pázmándon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4638a9-0bac-46a4-bc67-649f830add38","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az egyik legfontosabb meccsel kezdődtek el a magyar válogatott selejtezői a 2022-es világbajnokságra. Egy órányi okos játékot sikerült lenullázni, amikor 54 másodperc alatt 2-0-ról 2-2-re változott az állás, és onnan hiába szerezte meg Magyarország újra a vezetést, kevéssel a vége előtt a lengyelek ismét kiegyenlítettek.","shortLead":"Az egyik legfontosabb meccsel kezdődtek el a magyar válogatott selejtezői a 2022-es világbajnokságra. Egy órányi okos...","id":"20210325_Magyarorszag_Lengyelorszag_vb_selejtezo_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca4638a9-0bac-46a4-bc67-649f830add38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9dea7c-80e7-4a92-916b-b4ee888f0bd4","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Magyarorszag_Lengyelorszag_vb_selejtezo_foci","timestamp":"2021. március. 25. 20:40","title":"Magyarország-Lengyelország 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b517718b-757a-4fc5-b4e5-3e49cfe39994","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ford megerősítette, amire régóta számítani lehetett. A D-szegmens egyik legnépszerűbb képviselője a Ford Mondeo gyártását befejezik, a modell eltűnik Európából.","shortLead":"Ford megerősítette, amire régóta számítani lehetett. A D-szegmens egyik legnépszerűbb képviselője a Ford Mondeo...","id":"20210326_Bajban_a_hagyomanyos_limuzinok_a_Mondeo_is_megszunik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b517718b-757a-4fc5-b4e5-3e49cfe39994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2576998-9452-484d-967a-a5972b60570f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Bajban_a_hagyomanyos_limuzinok_a_Mondeo_is_megszunik","timestamp":"2021. március. 26. 10:55","title":"Bajban a hagyományos limuzinok, a Mondeo is megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]