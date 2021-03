Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba? Ha igen, hogyan? Ha nem egészen, mi változik? Hogyan néz ki most a sport, mint a gazdaság része? Lesz-e olimpia? Ezekről kérdeztük Dénes Ferenc sportközgazdászt.","shortLead":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba...","id":"20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c443b120-f342-4a81-b266-8cd352e69f41","keywords":null,"link":"/360/20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","timestamp":"2021. március. 27. 08:15","title":"Dénes Ferenc sportközgazdász: A járvány kevés ahhoz, hogy a sport ne maradjon nagy üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás nehezedik az egészségügy dolgozóira. A kormány hiába zárja ki a nyilvánosságot a kórházakból, részint Orbán Viktor bőszítő szavára egyre többen mondják el panaszukat.","shortLead":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás...","id":"20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071716b8-ef87-49e7-b5c8-8ceeb0473423","keywords":null,"link":"/360/20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","timestamp":"2021. március. 25. 15:00","title":"Minden nyolcadik kórházi beteg gépen van – ez kapacitásgondot jelezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e41180f-5005-4718-9b78-8564abd086db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Furcsán viselkedő nőhöz hívták a polgárőröket, kiderült, hogy vajúdik.","shortLead":"Furcsán viselkedő nőhöz hívták a polgárőröket, kiderült, hogy vajúdik.","id":"20210326_szules_ujpest_polgaror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e41180f-5005-4718-9b78-8564abd086db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d246ec-7da7-4d3b-b31e-ddbf716be759","keywords":null,"link":"/elet/20210326_szules_ujpest_polgaror","timestamp":"2021. március. 26. 16:31","title":"Az utcán szült egy nő Újpesten, a polgárőrök segítették világra a csecsemőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc47024-ce32-4bbc-9e6a-6fc6f5e675b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Honey Bun névre keresztelte el az ausztrál Ballarat Wildlife Park közönsége azt a vombatot, amely nemrég született a vadasparkban.","shortLead":"Honey Bun névre keresztelte el az ausztrál Ballarat Wildlife Park közönsége azt a vombatot, amely nemrég született...","id":"20210325_aranyszoru_vombat_ballarat_vadaspark_honey_bun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc47024-ce32-4bbc-9e6a-6fc6f5e675b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183714e2-3f9c-4413-a6e2-820ccbb282c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_aranyszoru_vombat_ballarat_vadaspark_honey_bun","timestamp":"2021. március. 25. 19:03","title":"Ritka, aranyszőrű vombat született egy ausztrál vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 26. 14:15","title":"Női szerepeink: találkozik valahol az élet és a sorozatok valósága?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","shortLead":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","id":"20210325_farkas_lohne_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f40479-6559-4feb-abed-e080c7794810","keywords":null,"link":"/elet/20210325_farkas_lohne_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 25. 14:25","title":"Videóra vették, ahogy farkas kocog át fényes nappal egy német kisvároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","shortLead":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","id":"20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adaaf1a7-5815-48a3-bfe6-7f54a1274061","keywords":null,"link":"/elet/20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","timestamp":"2021. március. 26. 15:39","title":"Az emberi jogokról üzent Katarnak a német fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]