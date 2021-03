Lezuhant egy kisrepülőgép Mexikóban, többen meghaltak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd2dab8-4428-4d14-944e-e8cf976d78c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nápoly környékén vetett véget két rabló életének egy önbíráskodó autós.","shortLead":"Nápoly környékén vetett véget két rabló életének egy önbíráskodó autós.","id":"20210328_Kiraboltak_a_diler_fiat_az_erre_halalra_gazolta_a_rablokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd2dab8-4428-4d14-944e-e8cf976d78c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db779ef1-00d8-43d4-b053-c7ad634cb1cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Kiraboltak_a_diler_fiat_az_erre_halalra_gazolta_a_rablokat","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Kirabolták a díler fiát, az erre halálra gázolta a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább megy a kavarás a cég körül.","shortLead":"Tovább megy a kavarás a cég körül.","id":"20210327_Kiadott_egy_zavaros_kozlemenyt_a_Dunaferr_hogy_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70326175-0050-4f56-a61c-0e4cc9f6c718","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Kiadott_egy_zavaros_kozlemenyt_a_Dunaferr_hogy_minden_rendben","timestamp":"2021. március. 27. 15:41","title":"Kiadott egy zavaros közleményt a Dunaferr, hogy minden rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam volt a járvány előtt, amely arányaiban kevesebbet költött egészségügyre, mint Magyarország; kanyarban előző gazdaságot remél az MNB. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam...","id":"20210328_Es_akkor_nyitas_jarvany_boltok_kamara_mnb_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6ccc6-eb45-4e2d-b988-b60916f9c89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_Es_akkor_nyitas_jarvany_boltok_kamara_mnb_valsag","timestamp":"2021. március. 28. 07:00","title":"És akkor a kormánynak végre eszébe jutottak a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő.","shortLead":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed...","id":"20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7570ae-9fe4-4622-ba60-bc062c558561","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","timestamp":"2021. március. 27. 21:51","title":"Irán és Kína 25 évre szóló együttműködési megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek által terjesztett vírus kiszűrésére, illetve azt is, mit tehet, aki már letöltötte az adatlopó alkalmazást.","shortLead":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek...","id":"20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4c0d7d-9115-4408-b5ca-12d62d22ed9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","timestamp":"2021. március. 27. 08:03","title":"\"Megerkezett a csomagja, kovesse nyomon itt\" – mit tehet, aki rákattintott az SMS-es vírusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","shortLead":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","id":"20210326_edzotermek_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a53373-3b6f-4605-933b-d53ea18ba6ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_edzotermek_igazolas","timestamp":"2021. március. 26. 19:33","title":"170-en edzettek egy budapesti teremben, amikor a rendőrség razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]