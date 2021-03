Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","shortLead":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","id":"20210329_ever_given_kiszabadult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cddcc2-8b71-4b22-9465-eb575b7e7579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_kiszabadult","timestamp":"2021. március. 29. 16:15","title":"Már úszik az Ever Given, lassan elhagyja a Szuezi-csatornát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283efde-08c7-4a93-b0fc-d85cdaae6d52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Patricia Gucci többek között azt sérelmezi, hogy a film cselekménye egy olyan szerző könyvén alapul, aki sosem találkozott személyesen az apjával.","shortLead":"Patricia Gucci többek között azt sérelmezi, hogy a film cselekménye egy olyan szerző könyvén alapul, aki sosem...","id":"20210328_Gucci_film_forgatas_orokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f283efde-08c7-4a93-b0fc-d85cdaae6d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fe3268-0587-4e0a-95b6-a40c0137e0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Gucci_film_forgatas_orokos","timestamp":"2021. március. 28. 14:58","title":"Al Pacinóval és Lady Gagával forog a Gucci-film, tiltakozik az örökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","shortLead":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","id":"202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b197934e-fe7d-4a73-bdd7-febb61ec9d22","keywords":null,"link":"/360/202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","timestamp":"2021. március. 28. 13:45","title":"Vallásról, hírnévről, összeesküvés-elméletekről énekel Lana Del Rey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is másra fog koncentrálni.","shortLead":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is...","id":"20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f344556-8628-4ea6-96a1-3ac1862b32c9","keywords":null,"link":"/elet/20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","timestamp":"2021. március. 29. 13:42","title":"A Trónok harca írója ötéves szerződést írt alá az HBO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, míg Fürjes Balázs Budapest-államtitkár arról beszélt, tervezik a buszsávok bővítését. A két politikus online fogadóórájáról az ATV számolt be.","shortLead":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán...","id":"20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db188db-e5ac-4453-81ec-5533ad346f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","timestamp":"2021. március. 27. 18:56","title":"Így kezelnék az agglomerációból Budára beözönlő járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7192491-5f6e-492b-be30-5584c8d4733b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legtöbb szülő arra vágyik, hogy gyermeke boldog legyen. Vajon jobb annak a rámenős gyerkőcnek, aki többször kerül konfliktusba, vagy inkább a visszahúzódó kisgyerek érzi jobban magát egyedül a szülei közelében?","shortLead":"A legtöbb szülő arra vágyik, hogy gyermeke boldog legyen. Vajon jobb annak a rámenős gyerkőcnek, aki többször kerül...","id":"20210328_Adjunk_szarnyakat_a_gyereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7192491-5f6e-492b-be30-5584c8d4733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e702104c-0143-4652-aca3-9b968c327589","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210328_Adjunk_szarnyakat_a_gyereknek","timestamp":"2021. március. 28. 20:15","title":"Adjunk szárnyakat a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]