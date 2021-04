Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","id":"20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8da0f6c-5288-4f51-9a26-2a75706fca85","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","timestamp":"2021. március. 31. 21:20","title":"Országos korlátozásokat jelentettek be Franciaországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig elvinni.","shortLead":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig...","id":"20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a72510-9c65-4d57-af43-4bb482e1a779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","timestamp":"2021. március. 31. 17:03","title":"Új űrrepülőgépet készített a Virgin Galactic, mintha a Csillagok háborújából lépett volna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","shortLead":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","id":"20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c506ea-9671-42e7-bd51-dd7a56abc3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","timestamp":"2021. március. 31. 21:32","title":"Megkapták a háziorvosok a praxisukhoz tartozó regisztráltak névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a pénz.","shortLead":"Nem lett meg a pénz.","id":"20210331_dorog_csalas_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ca73d-3168-4998-99d6-e91ca61cd8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_dorog_csalas_letartoztatas","timestamp":"2021. március. 31. 18:22","title":"Letartóztattak két csalót, akik több mint 3 millióval rövidítettek meg egy dorogi nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f28067-292f-4e61-91af-37d6958babb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áprilistól kapható a típus hatodik generációja. ","shortLead":"Áprilistól kapható a típus hatodik generációja. ","id":"20210330_europaba_erkezett_az_uj_subaru_outback","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f28067-292f-4e61-91af-37d6958babb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3184a5f2-0f95-4ad7-a9bd-cf145e98595d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_europaba_erkezett_az_uj_subaru_outback","timestamp":"2021. március. 30. 11:21","title":"Európába érkezett az új Subaru Outback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d74b0-ce5d-445a-828e-4198c4f94767","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A színháztörténet és a kortárs vizuális kultúra egyik ikonja, aki látvány- és építészetalapú színházával, díszlet és fényterveivel, a mozgáskoreográfia, a zene eszközeivel teremt új világokat. Soknemzetiségű Oidipusz-rendezése a pandémia miatt nem jutott el a tavalyi Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM). Az egyetemi blokád idején egyebek között azt üzente az SZFE hallgatóinak: „Egy olyan közeg megőrzésére bátorítom a világ egyetemeit, amelyben megengedett a párbeszéd, ahol fel lehet tenni kérdéseket, ahol mindenki megnyilvánulhat…”","shortLead":"A színháztörténet és a kortárs vizuális kultúra egyik ikonja, aki látvány- és építészetalapú színházával, díszlet és...","id":"20210330_Vakito_igazsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d74b0-ce5d-445a-828e-4198c4f94767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a6fde0-811e-4182-865d-ae68f675beb7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Vakito_igazsagok","timestamp":"2021. március. 30. 17:00","title":"Robert Wilson: Inkább a vakságot választjuk, nem az igazság vakító fényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony fizetésre panaszkodtak. \r

","shortLead":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony...","id":"20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83403d99-404f-4416-bb96-61ecd1a71a83","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","timestamp":"2021. március. 31. 14:17","title":"A londoni tőzsdére lépve azonnal bezuhant az Amazon ételfutárcégének részvényárfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]