[{"available":true,"c_guid":"8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","shortLead":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","id":"20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f252dc-8ab6-4417-8775-3edc1011f9ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","timestamp":"2021. április. 02. 17:49","title":"Bereczki Zoltán ült az M7-esen négyes balesetet szenvedő autók egyikében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","shortLead":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","id":"20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab90708-da76-4a3c-b2c6-ed2a6f416041","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2021. április. 02. 04:53","title":"Az egyik legérdekesebb, amikor nagyon nem oda való autók mennek a Nürburgringen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A húsvét a feltámadás ünnepe, a tavasz pedig a testi és a szellemi megújulás időszaka. Legalábbis békeidőben. Már a tavalyi ünnep is a karanténban talált ránk, idén azonban már pótolhatatlan veszteségekkel is kell számolnunk, hiszen mostanra rengetegen gyászolják a járvány során elveszített rokonukat vagy barátjukat. A gyászmunkát az eleve rossz mentális állapot mellett jócskán megnehezítheti a búcsú hiánya, de akár a szociális háló fizikai távolsága is. Singer Magdolna gyásztanácsadóval beszélgettünk.","shortLead":"A húsvét a feltámadás ünnepe, a tavasz pedig a testi és a szellemi megújulás időszaka. Legalábbis békeidőben. Már...","id":"20210402_Singer_Magdolna_gyasztanacsado_gyasz_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab66eb8-e2f4-486f-a33d-4ce91699dc95","keywords":null,"link":"/elet/20210402_Singer_Magdolna_gyasztanacsado_gyasz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 02. 16:30","title":"Testközelbe került a halál, amit eddig nagyon is igyekeztünk kitakarni a látókörünkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","shortLead":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","id":"20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0a272-0bfa-4556-8946-7ea59870e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","timestamp":"2021. április. 01. 15:41","title":"Folyamatosan nyitják az újabb Covid-osztályokat egy név nélkül nyilatkozó orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövedéki adó változása miatt kisebb lesz a teher az üzemanyagokon.","shortLead":"A jövedéki adó változása miatt kisebb lesz a teher az üzemanyagokon.","id":"20210401_uzemanyag_benzin_gazolaj_jovedeki_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0f6b2d-7445-4ccb-9ae7-4144d5bdf8d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_uzemanyag_benzin_gazolaj_jovedeki_ado","timestamp":"2021. április. 01. 07:21","title":"Csütörtökön nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint ha Orbán Viktor „elvégezte volna a dolgát”, nem kellene rossz híreket hallania.","shortLead":"A DK elnöke szerint ha Orbán Viktor „elvégezte volna a dolgát”, nem kellene rossz híreket hallania.","id":"20210331_gyurcsany_orban_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3a7277-9353-4c89-b5bf-0944b49eb026","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_gyurcsany_orban_beszede","timestamp":"2021. március. 31. 22:07","title":"Gyurcsány Orbánnak: Hogy egyem az érzékeny szívét a főméltóságú úrnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]